खेल डेस्क: आईपीएल 2025 के 39वें मैच से पहले कोलकाता के ईडन गार्डन्स में गुजरात टाइटंस (जीटी) और कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के बीच टॉस के दौरान एक मजेदार वाकया हुआ। केकेआर द्वारा टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला करने के बाद कमेंटेटर डैनी मॉरिसन ने जीटी के कप्तान शुभमन गिल से मजाक में एक निजी सवाल पूछ लिया, जिससे गिल थोड़ा असहज हो गए। मॉरिसन ने मुस्कुराते हुए कहा, "आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, शादी की घंटियां कब बजने वाली हैं? जल्द शादी करने वाले हैं?"

Danny Morrison - You're looking good, wedding bells around the corner? Getting married soon?



Shubman Gill - No, nothing like that. pic.twitter.com/2wtfF2HmN0