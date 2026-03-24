बेंगलुरु : रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेश मेनन ने मंगलवार को बताया कि फ्रेंचाइजी ने एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम के अंदर और आसपास भीड़ प्रबंधन ढांचे को मजबूत करने के लिए करीब सात करोड़ रुपये का निवेश किया है। यह कदम पिछले वर्ष चार जून 2025 को टीम के आईपीएल खिताब जश्न के दौरान स्टेडियम के पास हुई भगदड़ में 11 प्रशंसकों की मौत के बाद उठाया गया है।

इस घटना के बाद RCB और कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (KSCA) को सुरक्षा उपायों को सुदृढ़ करने के लिए बाध्य होना पड़ा था। मौजूदा IPL सत्र में गत चैंपियन RCB इस स्टेडियम में पांच मुकाबले खेलेगी जिसकी शुरुआत शनिवार को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ उद्घाटन मैच से होगी। मेनन ने सत्र-पूर्व प्रेस वार्ता में कहा, 'हमने भीड़ प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए लगभग सात करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जिसमें कई बैगेज स्कैनर और कमांड सेंटर शामिल हैं।'

उन्होंने कहा कि सत्र-पूर्व होने वाले लोकप्रिय 'अनबॉक्स' कार्यक्रम के रद्द किए जाने के बावजूद स्टेडियम में दर्शकों को सुरक्षित और सुगम अनुभव सुनिश्चित किया जाएगा। मेनन ने बताया, 'हमने भीड़ प्रबंधन के उपायों को काफी मजबूत किया है। पूरे स्टेडियम, कॉन्कोर्स और आसपास के क्षेत्रों में एआई-आधारित सीसीटीवी प्रणाली लगाई गई है, जो 'जार्विस' नामक एआई टूल से संचालित है।'

उन्होंने कहा कि यह प्रणाली 'रियल-टाइम' अलर्ट देती है, जिसमें प्रत्येक दीर्घा में मौजूद दर्शकों की संख्या की जानकारी शामिल होती है। इससे निगरानी और नियंत्रण बेहतर होगा। इन सीसीटीवी फुटेज तक पुलिस आयुक्त कार्यालय की भी सीधी पहुंच होगी। मेनन के अनुसार, 'फ्रेंचाइजी ने कर्नाटक सरकार और उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित सभी मानकों का पालन किया है।' उन्होंने कहा, 'चार जून के बाद से यह लंबी प्रक्रिया रही है और सभी कार्य युद्धस्तर पर पूरे किए गए हैं। हमने अदालत द्वारा निर्धारित एसओपी (मानक संचालन प्रक्रिया) का पूरी तरह पालन किया है।'

उन्होंने स्टेडियम संचालन के संशोधित ढांचे की जानकारी देते हुए कहा कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड, KSCA और RCB के बीच नए समझौते के तहत राज्य संघ मुख्य आयोजक की भूमिका निभाएगा और आपातकालीन योजनाओं सहित सभी एसओपी को लागू करेगा। इससे पहले आयोजन की पूरी जिम्मेदारी फ्रेंचाइजी की होती थी और KSCA केवल स्थल प्रदाता (वेन्यू प्रोवाइडर) के रूप में कार्य करता था। मेनन ने कहा कि स्टेडियम में प्रवेश और निकास व्यवस्था को भी नया रूप दिया गया है ताकि गेट पर भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। मैच के दिन टिकट धारकों को मेट्रो सेवा का उपयोग करने की सुविधा दी जाएगी, पार्किंग पहले से बुक की जा सकेगी और सभी गेट मैच शुरू होने से चार घंटे पहले खोल दिए जाएंगे।