वूरबर्ग, नीदरलैंड्स: दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज अनरिच नॉर्खिया ने यूरोपियन टी20 प्रीमियर लीग (ETPL) 2026 में शानदार गेंदबाजी करते हुए अपने टी20 करियर का पहला पांच विकेट हॉल हासिल किया। नॉर्खिया ने बेलफास्ट वोल्व्स के खिलाफ सिर्फ 11 रन देकर 5 विकेट झटके। यह उपलब्धि उन्होंने टी20 डेब्यू के करीब 13 साल बाद हासिल की।

नॉर्खिया ने मचाया कहर

बेलफास्ट वोल्व्स के कप्तान ग्लेन मैक्सवेल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। नॉर्खिया को पांचवें ओवर में गेंदबाजी के लिए लगाया गया और उन्होंने आते ही टिम टैक्टर को आउट कर दिया। कप्तान फाफ डु प्लेसिस ने उनका कैच पकड़ा।

नॉर्खिया नौवें ओवर में दोबारा गेंदबाजी करने आए और इस बार उन्होंने डेवोन कॉनवे को शॉर्ट गेंद पर फाइन लेग के हाथों कैच कराया। कॉनवे ने 29 गेंदों पर 41 रन बनाए। अगली ही गेंद पर लॉर्कन टकर भी विकेटकीपर के हाथों कैच आउट हो गए। दो ओवर में नॉर्खिया ने सिर्फ चार रन देकर तीन विकेट अपने नाम कर लिए।

मैक्सवेल भी बने शिकार

नॉर्खिया ने 17वें ओवर में वापसी की और इस बार उनका शिकार खुद ग्लेन मैक्सवेल बने। मैक्सवेल ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले का सही संपर्क नहीं बना सकी और वह आउट हो गए।

ओवर की आखिरी गेंद पर हैरी मैनेंटी अपर कट खेलने के प्रयास में कैच आउट हुए। इसके बाद नॉर्खिया ने पारी का 19वां ओवर भी डाला और सिर्फ चार रन दिए। इस तरह उन्होंने अपने चार ओवर के स्पेल में 11 रन देकर 5 विकेट पूरे किए।

बेलफास्ट वोल्व्स ने बनाए 156 रन

नॉर्खिया की शानदार गेंदबाजी के बावजूद बेलफास्ट वोल्व्स ने निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट पर 156 रन बना लिए। पारी के आखिरी ओवर में डेविड वीजे ने क्रिस जॉर्डन और मार्क अडायर को आउट किया, जबकि आखिरी गेंद पर मैथ्यू हम्फ्रीज रन आउट हुए।

बारिश ने बिगाड़ा खेल, मैच हुआ रद्द

156 रन के जवाब में रॉटरडैम डॉकर्स को बारिश के कारण 14 ओवर में 121 रन का संशोधित लक्ष्य मिला। डॉकर्स ने एक ओवर में 5 रन बिना विकेट गंवाए बना लिए थे, लेकिन इसके बाद दोबारा तेज बारिश शुरू हो गई।

बारिश नहीं रुकने के कारण मुकाबला आगे नहीं हो सका और रॉटरडैम डॉकर्स तथा बेलफास्ट वोल्व्स को एक-एक अंक से संतोष करना पड़ा।

चोट के बाद नॉर्खिया की शानदार वापसी

नॉर्खिया ने ETPL के पहले सीजन के जरिए मैदान पर वापसी की है। उन्होंने इससे पहले IPL 2026 में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के लिए 1 अप्रैल को दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ मुकाबला खेला था। उस मैच के बाद चोट के कारण वह IPL के बाकी सीजन से बाहर हो गए थे।

ETPL 2026 में वापसी के अपने पहले मुकाबले में उन्होंने रॉटरडैम डॉकर्स की ओर से एम्स्टर्डम फ्लेम्स के खिलाफ कुछ विकेट लिए थे। अब दूसरे मैच में पांच विकेट लेकर उन्होंने टूर्नामेंट में अपनी मौजूदगी का जोरदार अहसास कराया है।

नॉर्खिया के नाम बड़ा रिकॉर्ड

इस पांच विकेट हॉल के साथ नॉर्खिया ETPL 2026 में पांच विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज बन गए हैं। उनसे पहले एडिनबर्ग कैसल रॉकर्स के ट्रेंट बोल्ट ने यह कारनामा किया था। नॉर्खिया फिलहाल ETPL 2026 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज भी हैं।