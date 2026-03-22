वेलिंगटन : अमेलिया केर ने टी20 इंटरनेशनल में लगातार सबसे ज्यादा 30+ रन बनाने का रिकॉर्ड बनाकर इतिहास रच दिया है। यह रिकॉर्ड पुरुष और महिला, दोनों तरह के क्रिकेट में सबसे ज्यादा है। इस मैच में न्यूजीलैंड की महिला टीम ने दक्षिण अफ्रीका की महिला टीम को हराकर 5 मैचों की सीरीज़ में अजेय बढ़त बना ली है।

केर ने वेलिंगटन में 29 गेंदों पर 31 रन बनाकर अपनी शानदार निरंतरता को जारी रखा। इससे पहले उन्होंने चार ओवर में 1/32 का प्रदर्शन करते हुए दक्षिण अफ्रीका को 159/6 के स्कोर पर रोकने में मदद की थी। उनके हरफनमौला प्रदर्शन ने न्यूजीलैंड की छह विकेट की जीत में अहम भूमिका निभाई। यह जीत 9 गेंदें शेष रहते हासिल की गई, जिससे मेजबान टीम सीरीज में 3-1 से आगे हो गई।

इस 25 वर्षीय खिलाड़ी ने अब लगातार 10 T20I पारियों में 30 या उससे ज्यादा रन बनाए हैं जिससे एक नया विश्व रिकॉर्ड बन गया है। उन्होंने पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है, जो संयुक्त रूप से श्रीलंका की चमारी अटापट्टू और रोमानिया की रेबेका ब्लेक के नाम था।

केर का शानदार फॉर्म कई सीरीज तक जारी रहा है, जो उच्चतम स्तर पर उनकी निरंतरता को दिखाता है। उनके इस सफर की शुरुआत 2024 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 38 गेंदों पर 43 रन बनाकर हुई थी जिसके बाद 2025 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 46 गेंदों पर नाबाद 51 रन बनाए। इसके बाद उन्होंने उसी सीरीज में 36 गेंदों पर 40 रन और 47 गेंदों पर 66 रन बनाए और फिर 2026 में जिम्बाब्वे के खिलाफ अपने पहले T20I में 51 गेंदों पर नाबाद 101 रन बनाकर अपने करियर की सबसे यादगार पारी खेली।

इस दाएं हाथ की बल्लेबाज ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 52 गेंदों पर 82 रन बनाकर अपना दबदबा कायम रखा। इसके बाद वह मौजूदा सीरीज में दक्षिण अफ्रीका का सामना करने उतरीं, जहां उन्होंने 44 गेंदों पर 78 रन, 18 गेंदों पर 32 रन, 28 गेंदों पर 30 रन और 29 गेंदों पर 31 रन बनाए और इस तरह लगातार 10 पारियों में 30+ रन बनाने का सिलसिला पूरा किया।

केर ने 11 मैचों की इन 10 पारियों में 142 के शानदार स्ट्राइक रेट से कुल 554 रन बनाए हैं। अपनी बैटिंग की काबिलियत के अलावा उन्होंने गेंद से भी कमाल दिखाया है। उन्होंने 6.74 की इकॉनमी रेट से 12 विकेट लिए हैं जिससे एक बेहतरीन ऑलराउंडर के तौर पर उनकी अहमियत साबित होती है।

रविवार को वेलिंगटन में हुए हालिया मैच में साउथ अफ्रीका ने एक अच्छा-खासा स्कोर खड़ा किया, लेकिन न्यूजीलैंड ने उसे आसानी से हासिल कर लिया। इसका ज्यादातर श्रेय पूर्व कप्तान सोफी डिवाइन की 34 गेंदों पर खेली गई 64 रनों की तूफानी पारी को जाता है। पारी की शुरुआत में ही विकेट गिरने के बाद केर ने टॉप ऑर्डर में टिककर बैटिंग करते हुए पारी को संभाला जिससे टीम लक्ष्य प्राप्ति की और सही दिशा में आगे बढ़ती रही।