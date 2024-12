अलूर : भारतीय टीम से बाहर चल रहे अजिंक्य रहाणे के तूफानी अर्धशतक से मुंबई ने बुधवार को यहां विदर्भ को छह विकेट से हराकर सैयद मुश्ताक अली टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बनाई। विदर्भ ने पहले बल्लेबाजी करते हुए छह विकेट पर 221 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया जिसके जवाब में मुंबई ने रहाणे की 45 गेंद में 10 चौकों और 3 छक्कों से 84 रन की पारी की बदौलत 19.2 ओवर में चार विकेट पर 224 रन बनाकर जीत दर्ज की। रहाणे और पृथ्वी साव (26 गेंद में 49 रन, 5 चौके, 4 छक्के) ने पहले विकेट के लिए 7 ओवर में 83 रन जोड़कर मुंबई को शानदार शुरुआत दिलाई। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज दीपेश परवानी ने पृथ्वी को आउट करके इस साझेदारी को तोड़ा।



कप्तान श्रेयस अय्यर (05) और भारत के टी20 अंतरराष्ट्रीय कप्तान सूर्यकुमार यादव (09) ने जल्दी पवेलियन लौटे जिससे मुंबई का स्कोर 11.1 ओवर में तीन विकेट पर 118 रन हो गया। टीम को अंतिम आठ ओवर में जीत के लिए 104 रन की दरकार थी। रहाणे पारी के 16वें ओवर में 157 रन के स्कोर पर पवेलियन लौटे । भारत के मध्यक्रम के बल्लेबाज शिवम दुबे (22 गेंद में नाबाद 37, एक चौका, 2 छक्के) और सुयांश शेडगे (12 गेंद में नाबाद 36 रन, एक चौका, चार छक्के) ने इसके बाद चार से कुछ अधिक ओवर में 67 रन की साझेदारी करके टीम को लक्ष्य तक पहुंचा दिया। इससे पहले विदर्भ के लिए अथर्व ताइडे (41 गेंद में 66 रन, 10 चौके, एक छक्का) और अपूर्व वानखेड़े (33 गेंद में 51 रन, 2 चौके, 3 छक्के) ने अर्धशतक जड़े जबकि शुभम दुबे ने 19 गेंद में तीन चौकों और तीन छक्कों की मदद से 43 रन की उपयोगी पारी खेली।

