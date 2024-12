खेल डैस्क : ऑस्ट्रेलिया दौरे में नहीं चुने गए मुंबई के बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) ने सैय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी में गजब का प्रदर्शन किया है। मध्यप्रदेश के खिलाफ खेले गए फाइनल मुकाबले में रहाणे ने 37 रन बनाए और इसी के साथ टॉप स्कोरर के रूप में टूर्नामेंट खत्म किया। रहाणे ने 9 मैचों की 8 पारियों में 58 की औसत से 469 रन बनाए जिसमें 46 चौके और 19 छक्के शामिल थे। रहाणे ने पांच अर्धशतक भी लगाए जिसमें दो बार वह शतक लगाने से चूक गए। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 98 रहा। फाइनल मुकाबले में उनका विकेट वेंकटेश अय्यर ने निकाला। आईपीएल में दोनों कोलकाता नाइट राइडर्स के मेंबर्स हैं। और कप्तानी के लिए दोनों ही दावेदार हैं।



टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर

469 रन : अजिंक्य रहाणे

428 रन : रजत पाटीदार

353 रन : सकीबुल गनी

345 रन : श्रेयस अय्यर

338 रन : करन लाल



प्लेयर ऑफ द सीरीज बने अजिंक्य रहाणे ने कहा कि एक टीम के रूप में हम वास्तव में आश्वस्त थे। मुझे लगता है कि हमने बहुत अच्छी गेंदबाजी की। इस स्थान पर इस लक्ष्य का पीछा किया जा सकता था, इसलिए हम आश्वस्त थे। वह (सूर्यांश शेडगे) एक आत्मविश्वासी लड़का है, खुद का समर्थन करता है और स्वतंत्रता के साथ खेलता है। उन्होंने हमारे लिए कुछ महत्वपूर्ण पारियां खेलीं, इसलिए मैं वास्तव में उनके लिए खुश हूं।

