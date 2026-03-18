स्पोर्ट्स डेस्क : बांग्लादेश के खिलाफ ODI सीरीज में 2-1 की हार के बाद पाकिस्तान टीम की जमकर आलोचना हो रही है। इस बीच पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर अहमद शहजाद ने सीनियर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान को लेकर तीखा बयान दिया है और उनके प्रदर्शन पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।

सीरीज और हालिया प्रदर्शन का हाल

पाकिस्तान टीम का खराब प्रदर्शन लगातार जारी है। बांग्लादेश के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में टीम को 2-1 से हार का सामना करना पड़ा। इससे पहले भी टीम का T20 वर्ल्ड कप 2026 अभियान निराशाजनक रहा था, जहां वे सुपर-8 से आगे नहीं बढ़ सके। पिछले कुछ सालों में टीम का प्रदर्शन लगातार गिरता गया है। 2021 में सेमीफाइनल और 2022 में फाइनल खेलने के बाद पाकिस्तान 2023 ODI वर्ल्ड कप, 2024 T20 वर्ल्ड कप और 2025 चैंपियंस ट्रॉफी में ग्रुप स्टेज से बाहर हो गया।

रिजवान का खराब प्रदर्शन

इस सीरीज में मोहम्मद रिजवान से टीम को काफी उम्मीदें थीं, लेकिन वह पूरी तरह फ्लॉप साबित हुए। उन्होंने तीन मैचों में केवल 58 रन बनाए, जो एक सीनियर खिलाड़ी के लिहाज से काफी निराशाजनक माना जा रहा है। रिजवान टीम के सबसे अनुभवी बल्लेबाजों में से एक थे, ऐसे में उनसे बड़ी पारियों की उम्मीद थी, लेकिन वह टीम को मुश्किल हालात से बाहर नहीं निकाल सके।

अहमद शहजाद का बड़ा बयान

हार के बाद अहमद शहजाद ने अपने यूट्यूब चैनल पर रिजवान की तकनीक और अप्रोच पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि रिजवान के खेल में अब तक कोई खास सुधार देखने को नहीं मिला है। शहजाद ने तंज कसते हुए कहा कि “Learn ही Learn चलता रहा”, यानी इतने सालों में भी उनके खेल में बदलाव नहीं आया। उन्होंने यह भी कहा कि रिजवान का खेल ज्यादातर लेग साइड पर आधारित है और उनकी तकनीक में कमी साफ नजर आती है।

‘बातें कम, प्रदर्शन ज्यादा करें’

अहमद शहजाद ने आगे कहा कि रिजवान को मैदान पर प्रदर्शन पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, न कि सिर्फ बातों पर। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि खिलाड़ियों को पैसे मैदान पर प्रदर्शन के लिए मिलते हैं, इसलिए उन्हें अपने खेल से जवाब देना चाहिए।उन्होंने रिजवान की तकनीक पर सवाल उठाते हुए कहा कि बल्ले और गेंद के बीच गैप साफ दिखता है और उन्हें लाइन में आकर खेलने की जरूरत है।

T20 वर्ल्ड कप से बाहर, ODI में भी मौका गंवाया

गौरतलब है कि मोहम्मद रिजवान को T20 वर्ल्ड कप 2026 की टीम में शामिल नहीं किया गया था। इसके बाद उन्हें बांग्लादेश के खिलाफ ODI सीरीज में मौका मिला, लेकिन वह इस अवसर का फायदा नहीं उठा सके। ऐसे में उनके भविष्य और टीम में जगह को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं।

आखिरी मुकाबले में भी मिली हार

ढाका में खेले गए तीसरे और अंतिम वनडे में शाहीन अफरीदी की कप्तानी वाली पाकिस्तान टीम को 11 रन से हार का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ ही बांग्लादेश ने सीरीज अपने नाम कर ली।