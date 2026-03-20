स्पोर्टस डेस्क : भारतीय क्रिकेट और IPL 2026 के माहौल के बीच एक दिल छू लेने वाली खबर ने फैंस के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। Rajat Patidar, जो हाल ही में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को पहला खिताब दिलाकर सुर्खियों में आए थे, अब अपने जीवन की सबसे खास भूमिका पिता बनने में कदम रख चुके हैं। इस नई शुरुआत ने उनके करियर के सुनहरे दौर में निजी खुशियों की एक नई परत जोड़ दी है, जिससे उनका सफर और भी प्रेरणादायक बन गया है।

पिता बने रजत पाटीदार, घर में खुशियों का माहौल

इंदौर के इस स्टार बल्लेबाज ने हाल ही में अपने बेटे के जन्म की खुशखबरी साझा की। यह उनके लिए सिर्फ एक पारिवारिक पल नहीं, बल्कि जीवन का एक बेहद खास मोड़ है। क्रिकेट के मैदान पर अपनी शांत और प्रभावशाली कप्तानी के लिए पहचाने जाने वाले पाटीदार अब अपने घर में भी नई जिम्मेदारियों को निभाने के लिए तैयार हैं। परिवार और करीबी लोगों के अनुसार, इस मौके पर उनके घर में जश्न जैसा माहौल है। फैंस भी सोशल मीडिया पर उन्हें बधाइयाँ दे रहे हैं और इस खुशी में शामिल हो रहे हैं।

IPL 2025 से लेकर पिता बनने तक का सफर

पाटीदार के लिए पिछले कुछ साल किसी सपने से कम नहीं रहे। उन्होंने 2025 में RCB को पहला IPL खिताब दिलाया, जिससे उनका नाम फ्रेंचाइज़ी के इतिहास में दर्ज हो गया। एक समय रिप्लेसमेंट खिलाड़ी के तौर पर टीम में शामिल होने वाले पाटीदार आज टीम के कप्तान और सबसे भरोसेमंद खिलाड़ियों में से एक बन चुके हैं। उनकी यह उपलब्धि बताती है कि मेहनत और धैर्य से कोई भी खिलाड़ी ऊँचाइयों तक पहुँच सकता है।

निजी जिंदगी को रखते हैं लाइमलाइट से दूर

पाटीदार हमेशा से अपनी निजी जिंदगी को मीडिया से दूर रखने के लिए जाने जाते हैं। यहां तक कि उन्होंने अपने क्रिकेट करियर को प्राथमिकता देने के लिए अपनी शादी तक टाल दी थी। हालांकि, बेटे के जन्म जैसी बड़ी खुशी को उन्होंने फैंस के साथ साझा किया, जिससे यह साफ होता है कि यह पल उनके लिए कितना खास है।

IPL 2026: अब नई जिम्मेदारी के साथ मैदान में उतरेंगे

अब जब IPL 2026 करीब है, पाटीदार के सामने दोहरी जिम्मेदारी होगी—एक तरफ टीम को खिताब बचाने की चुनौती, और दूसरी तरफ परिवार की नई भूमिका। उनकी कप्तानी में टीम ने जिस तरह का प्रदर्शन किया है, उसे देखते हुए फैंस को उम्मीद है कि वह इस बार भी टीम को नई ऊँचाइयों तक ले जाएंगे।

