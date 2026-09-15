नई दिल्ली: भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का दूसरा मुकाबला मंगलवार, 15 सितंबर को खेला जाएगा। पहले मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया था। अब टीम इंडिया की नजर दूसरा मुकाबला जीतकर सीरीज में अजेय बढ़त हासिल करने पर होगी।

पहले टी20 इंटरनेशनल में भारत की जीत के हीरो अभिषेक शर्मा और अर्शदीप सिंह रहे थे। अभिषेक ने शानदार 82 रन की पारी खेली थी, जबकि अर्शदीप सिंह ने 3 विकेट लेकर अफगानिस्तान की बल्लेबाजी को बड़ा झटका दिया था।

हेड-टू-हेड रिकॉर्ड

भारत और अफगानिस्तान के बीच अब तक कुल 10 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं।

कुल मैच: 10

भारत की जीत: 9

अफगानिस्तान की जीत: 0

नो रिजल्ट: 1

हेड-टू-हेड रिकॉर्ड में भारत का पलड़ा पूरी तरह भारी है। अफगानिस्तान अब तक भारत के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल में जीत दर्ज नहीं कर पाया है।

पिच रिपोर्ट अरुण जेटली स्टेडियम

दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए मददगार मानी जाती है। पहले टी20I में भी यहां रन बनाना आसान रहा था। छोटी बाउंड्री के कारण गेंदबाजों के लिए रन रोकना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

दूसरे मुकाबले में भी हाई-स्कोरिंग मैच देखने को मिल सकता है। बल्लेबाजों को पावरप्ले में तेजी से रन बनाने का मौका मिलेगा, जबकि स्पिनरों को बीच के ओवरों में अहम भूमिका निभानी होगी। छोटी बाउंड्री को देखते हुए कप्तानों के लिए टॉस भी महत्वपूर्ण हो सकता है।

दिल्ली का मौसम

मौसम के लिहाज से शाम के समय तापमान सामान्य रहने की उम्मीद है। बारिश का खतरा कम बताया जा रहा है, इसलिए मुकाबले में मौसम के कारण ज्यादा परेशानी आने की संभावना नहीं है। हालांकि, दिल्ली में सितंबर के दौरान उमस बनी रह सकती है। ऐसे में खिलाड़ियों को गर्मी और नमी के बीच अपनी फिटनेस का खास ध्यान रखना होगा।

संजू सैमसन की फॉर्म भारत के लिए चिंता

भारत के लिए एक चिंता संजू सैमसन की अस्थिर फॉर्म है। वह एशियन गेम्स से पहले बतौर ओपनर अपनी जगह मजबूत करना चाहेंगे। ऐसे में दूसरे टी20I में उनके प्रदर्शन पर खास नजर रहेगी। इसके अलावा हार्दिक पंड्या की चोट के कारण टीम इंडिया के सामने पांचवें गेंदबाजी विकल्प की कमी भी बनी हुई है। हालांकि, भारतीय टीम का संतुलन अब भी मजबूत नजर आ रहा है।

संभावित प्लेइंग 11

भारत: अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, इशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह।

अफगानिस्तान: इब्राहिम जादरान (कप्तान), रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), सेदिकुल्लाह अटल, दरवेश रसूली, अजमतुल्लाह उमरजई, गुलबदीन नायब, मोहम्मद नबी, राशिद खान, नूर अहमद, मुजीब उर रहमान और फजलहक फारूकी।