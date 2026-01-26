Go to PunjabKesari.in

Sports
FacebookTwitterLinkedin

गुवाहाटी: भारतीय क्रिकेट के उभरते सितारे अभिषेक शर्मा ने 25 जनवरी को न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में तूफानी बल्लेबाजी कर सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मैच में अभिषेक ने महज 14 गेंदों में अर्धशतक जड़ दिया और भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई।

युवराज सिंह के रिकॉर्ड से बाल-बाल बचे

इस विस्फोटक पारी के साथ अभिषेक शर्मा भारत की ओर से टी20I में सबसे तेज अर्धशतक लगाने के रिकॉर्ड से सिर्फ दो गेंद दूर रह गए। भारत के लिए यह रिकॉर्ड अब भी युवराज सिंह के नाम है, जिन्होंने 2007 में इंग्लैंड के खिलाफ 12 गेंदों में अर्धशतक जड़ा था। वहीं, अंतरराष्ट्रीय टी20 क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक का विश्व रिकॉर्ड नेपाल के दिपेंद्र सिंह ऐरी के नाम है, जिन्होंने 2023 में मंगोलिया के खिलाफ 9 गेंदों में फिफ्टी बनाई थी।

अभिषेक ने बनाया अनोखा विश्व रिकॉर्ड

भले ही वह युवराज के रिकॉर्ड को नहीं तोड़ सके, लेकिन अभिषेक शर्मा ने एक खास उपलब्धि अपने नाम कर ली। वह टी20I इतिहास के पहले खिलाड़ी बन गए हैं, जिन्होंने 25 गेंदों या उससे कम में नौ अर्धशतक लगाए हैं। यह आंकड़ा उनकी आक्रामक और लगातार रन बनाने की क्षमता को दर्शाता है।

दिलचस्प बात यह रही कि कुछ ही मिनटों बाद टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने भी ठीक 25 गेंदों में अर्धशतक पूरा कर इस रिकॉर्ड की बराबरी कर ली।

भारत की आसान जीत, अभिषेक-सूर्यकुमार की तूफानी साझेदारी

154 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने न्यूजीलैंड को आठ विकेट से करारी शिकस्त दी। अभिषेक शर्मा: 20 गेंदों पर नाबाद 68 रन, सूर्यकुमार यादव: 26 गेंदों पर नाबाद 57 रन, दोनों के बीच सिर्फ 40 गेंदों में 102 रनों की साझेदारी हुई, जिसने मुकाबला पूरी तरह भारत के पक्ष में मोड़ दिया।

युवराज का रिकॉर्ड तोड़ने पर क्या बोले अभिषेक

मैच के बाद अभिषेक शर्मा ने माना कि युवराज सिंह का रिकॉर्ड तोड़ना आसान नहीं है। '14 गेंदों में अर्धशतक वही है जो टीम मुझसे चाहती है और मैं हर बार उसे लागू करने की कोशिश करता हूं। यह हर बार आसान नहीं होता, इसमें मानसिक मजबूती और ड्रेसिंग रूम का माहौल भी बहुत मायने रखता है। युवराज पाजी का सबसे तेज टी20 अर्धशतक तोड़ना लगभग नामुमकिन है, लेकिन फिर भी क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है,' — अभिषेक शर्मा, पोस्ट-मैच प्रेजेंटेशन।