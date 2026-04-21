हैदराबाद (तेलंगाना) : अभिषेक शर्मा इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए 2000 से ज्यादा रन बनाने वाले चौथे खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने मंगलवार को IPL 2026 के 31वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ यह रिकॉर्ड बनाया। इस मैच से पहले इस विस्फोटक ओपनर ने IPL के इतिहास में SRH के लिए 1941 रन बनाए थे।

हैदराबाद फ्रेंचाइजी के लिए उनसे ज्यादा रन सिर्फ तीन बल्लेबाजों ने बनाए हैं। ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज बल्लेबाज डेविड वार्नर 95 मैचों में 4014 रनों के साथ इस लिस्ट में सबसे ऊपर हैं। उन्होंने ये रन 49.55 की औसत और 142.59 के स्ट्राइक रेट से बनाए हैं। SRH के बल्लेबाजों में सबसे ज्यादा रन बनाने वालों की लिस्ट में शिखर धवन दूसरे नंबर पर हैं, उनके बाद केन विलियमसन का नंबर आता है। धवन ने SRH के लिए 2768 रन बनाए हैं, जबकि विलियमसन ने 2101 रन बनाए हैं।

सनराइजर्स हैदराबाद के लिए 2000 रन बनाने वाले खिलाड़ी

अभिषेक शर्मा - 2000 रन

डेविड वार्नर - 4014 रन

शिखर धवन - 2768 रन

केन विलियमसन - 2101 रन

यह 25 साल का खिलाड़ी (अभिषेक) धवन के बाद सनराइजर्स हैदराबाद के लिए 2000 रन बनाने वाला दूसरा भारतीय भी बन गए हैं। शर्मा ने SRH के लिए 80 मैच खेले हैं और 26.95 की औसत तथा 166.89 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं। IPL में SRH के लिए सबसे ज़्यादा स्कोर बनाने का रिकॉर्ड भी शर्मा के नाम है। पिछले साल पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ 55 गेंदों में बनाए गए उनके शानदार 141 रनों की पारी में 14 चौके और 10 छक्के शामिल थे, जिसकी मदद से SRH ने 246 रनों का लक्ष्य हासिल कर लिया था। यह किसी भी भारतीय बल्लेबाज द्वारा IPL में बनाया गया अब तक का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर भी है। IPL 2026 में अभिषेक शर्मा का प्रदर्शन मिला-जुला रहा है। उन्होंने 6 पारियों में 188 रन बनाए हैं, जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 74 रन है।