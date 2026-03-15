पोंटे वेद्रा (अमेरिका) : भारतीय मूल के अमेरिकी गोल्फर Sahith Theegala ने 25 मिलियन डॉलर की इनामी राशि वाली The Players Championship में शानदार प्रदर्शन करते हुए तीसरे राउंड में 4-अंडर 68 का स्कोर बनाया। इस प्रदर्शन की बदौलत थीगाला एक बार फिर टूर्नामेंट के टॉप-10 में पहुंच गए हैं। टूर्नामेंट में अब सिर्फ एक राउंड बाकी है और वह कुल 7-अंडर पार के स्कोर के साथ खिताब की दौड़ में बने हुए हैं।

छह बर्डी के साथ शानदार तीसरा राउंड

थीगाला ने तीसरे राउंड में कुल छह बर्डी और दो बोगी लगाए। इस प्रदर्शन के साथ उनका कुल स्कोर 7-अंडर पार हो गया। हालांकि वह अभी भी स्वीडन के खिलाड़ी Ludvig Åberg से छह शॉट पीछे हैं, जिन्होंने तीसरे राउंड में 1-अंडर 71 का कार्ड खेलते हुए कुल 13-अंडर पार के साथ अपनी बढ़त को तीन शॉट तक पहुंचा दिया।

अक्षय भाटिया ने भी सुधारी रैंकिंग

भारतीय मूल के एक और अमेरिकी खिलाड़ी Akshay Bhatia ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। उन्होंने तीसरे राउंड में 2-अंडर 70 का स्कोर किया और दो स्थान ऊपर चढ़कर संयुक्त 26वें स्थान पर पहुंच गए। भाटिया इस समय दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी Scottie Scheffler के साथ संयुक्त रूप से 26वें स्थान पर हैं। शेफ्लर ने भी 4-अंडर 68 का स्कोर किया और उनका कुल स्कोर 4-अंडर पार है।

सुदर्शन येल्लामाराजू का शानदार प्रदर्शन

इंडो-कनाडाई खिलाड़ी Sudarshan Yellamaraju ने तीसरे राउंड में बेहतरीन खेल दिखाया। उन्होंने 6-अंडर 66 का स्कोर बनाते हुए टूर्नामेंट में टॉप-20 में जगह बना ली। वह फिलहाल 5-अंडर पार के साथ संयुक्त 19वें स्थान पर हैं।

रॉरी मैकिलरॉय का संघर्ष जारी

दूसरी ओर दिग्गज गोल्फर Rory McIlroy का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। उन्होंने तीसरे राउंड में इवन-पार का स्कोर किया और कुल 1-ओवर पार के साथ संयुक्त 57वें स्थान पर बने हुए हैं।

थीगाला का राउंड कैसा रहा

थीगाला ने अपने राउंड की शुरुआत पहले होल पर बर्डी के साथ की, लेकिन सातवें होल पर एक शॉट गंवाने के बाद वह टर्न तक इवन-पार पर थे। इसके बाद बैक-नाइन में उन्होंने शानदार वापसी की। 11वें और 12वें होल पर लगातार बर्डी लगाकर उन्होंने लय पकड़ी, हालांकि 14वें होल पर बोगी का सामना करना पड़ा। अंतिम चरण में उन्होंने 15वें, 17वें और 18वें होल पर बर्डी लगाकर शानदार तरीके से राउंड खत्म किया।

टॉप-10 फिनिश से मिल सकता है बड़ा फायदा

अगर थीगाला इस सप्ताह टॉप-10 में अपना स्थान बनाए रखते हैं तो उन्हें FedExCup स्टैंडिंग में बड़ा फायदा मिल सकता है।ऐसा होने पर वह टॉप-15 खिलाड़ियों में जगह बना सकते हैं। एबर्ग ने बनाए रखी बढ़त टूर्नामेंट में फिलहाल बढ़त लुडविग एबर्ग के पास है। उन्होंने स्थिर खेल दिखाते हुए फ्रंट-नाइन में एक बर्डी और एक बोगी लगाया, जबकि बैक-नाइन में एक ईगल और एक बोगी के साथ अपना स्कोर 13-अंडर पार तक पहुंचाया।

लीडरबोर्ड की स्थिति

इस समय Michael Thorbjornsen 10-अंडर पार के साथ दूसरे स्थान पर हैं। वहीं Cameron Young 9-अंडर पार के साथ तीसरे स्थान पर हैं। इसके अलावा Matt Fitzpatrick, Brian Harman, Viktor Hovland, Justin Thomas, Corey Conners और Xander Schauffele तीन राउंड के बाद 8-अंडर पार के साथ संयुक्त चौथे स्थान पर हैं।