विज्क आन जी , नीदरलैंड ( निकलेश जैन ) शतरंज का विम्बलडन कहे जाने वाले टाटा स्टील क्लासिकल सुपर ग्रांड मास्टर्स टूर्नामेंट के 2025 के फ़ाइनल में नए नए विश्व चैंपियन बने डी गुकेश को पराजित करते हुए आर प्रज्ञानन्दा नें ना सिर्फ़ इस एतिहासिक खिताब को जीता था बल्कि साल की एक ऐसी शुरुआत की थी की वह कैंडिडेट में जगह बनाने में कामयाब रहे । एक साल बाद गुकेश और प्रज्ञानन्दा से उसी स्थान पर क्लासिकल बाजी खेलते हुए नज़र आए , जहाँ गुकेश लगातार तीन बाजियाँ ड्रा खेलकर चौंथे राउंड में पहुँचे थे जबकि प्रज्ञानन्दा दो हार और एक ड्रा के बाद यह बाजी खेल रहे थे । गुकेश नें सफेद मोहरो से किंग्स इंडियन अटैक में प्रज्ञानंदा पर दबाव बनाने की कोशिश की पर प्रज्ञानंदा नें सतर्कता से खेल में मोहरो की अदला बदली की रणनीति बनाये रखी और अंत में गुकेश वजीर के एंडगेम में ड्रा खेलने पर मजबूर हो गए और गुकेश का यह लगातार चौंथा और प्रज्ञानंदा का दूसरा ड्रा रहा । अन्य भारतीय खिलाड़ियों में अर्जुन एरिगैसी नें नीदरलैंड के अनीश गिरी से ड्रा खेला जबकि यूएसए के नीमन हंस मोके नें भारत के अरविंद चितम्बरम को मात देते हुए अपनी दूसरी जीत दर्ज की वहीं उज़्बेकिस्तान के नोदिरबेक अब्दुसत्तोरोव नें भी चेक गणराज्य के थाई दाई वां नुज्ञेन को मात दी और वह भी नीमन के साथ 3 अंक बनाकर शुरुआती बढ़त क़ायम कर ली है .

अन्य बाज़ियों में नीदरलैंड के वान फारेस्ट नें स्लोवेनिया के व्लादिमीर फ़ेडोसीव से , जर्मनी के विंसेंट केमर नें टर्की के यागिज ख़ान से ड्रा खेला वहीं दिन की तीसरी जीत दर्ज की विश्व कप विजेता उज़्बेकिस्तान के जावोखीर सिंदारोव नें जिन्होंने जर्मनी के मैथियास ब्लूबम को पराजित किया .