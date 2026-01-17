Go to PunjabKesari.in

, Author: Niklesh Jain
Sports
विज्क आन जी , नीदरलैंड ( निकलेश जैन )  शतरंज का विम्बलडन कहे जाने वाले विज्क आन जी क्लासिकल सुपर ग्रांड मास्टर्स टूर्नामेंट के पहले राउंड में भारत के वर्तमान विश्व चैंपियन डी गुकेश का सामना पहले ही राउंड में अभी अभी विश्व कप जीतकर कैंडिडेट पहुँचने वाले उज़्बेक्सितान के जावोखीर सिंदारोव से होगा । वही भारत के नंबर एक खिलाड़ी अर्जुन एरिगैसी का सामना पहले ही राउंड में हमवतन और वर्तमान टाटा स्टील मास्टर्स विजेता आर प्रज्ञानन्दा से होगा । वही पहली बार टाटा स्टील खेल रहे अरविंद चितम्बरम का सामना पहले राउंड में जर्मनी के मैथियास ब्लूबम से होगा । अन्य मुकाबलों में टर्की के यागिज ख़ान से उज़्बेकिस्तान के अब्दुसत्तारोव , यूएसए के नीमन हंस मोके से स्लोवेनिया के व्लादिमीर फ़ेडोसीव , जर्मनी के विंसनेट केमर से नीदरलैंड के अनीश गिरी , नीदरलैंड के यान फॉरेस्ट योर्डन से चेक गणराज्य के थाई दाई वां नुज्ञेन मुकाबला खेलेंगे । 14 राउंड के इस सबसे बड़े क्लासिकल टूर्नामेंट में आख़िरी मुकाबला 1 फ़रवरी को खेला जाएगा ।