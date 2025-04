खेल डैस्क : लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) के विस्फोटक बल्लेबाज अब्दुल समद ने राजस्थान रॉयल्स (आरआर) के खिलाफ अपनी टीम के लिए शानदार पारी खेली। अब्दुल समद ने आखिरी ओवर में लगातार चार छक्के लगाकर टीम स्कोर 180 तक पहुंचाया। टूर्नामेंट के पहले 6 मैचों में समद ने 22*, 27, 4, 6, 2* और 20 रन बनाए थे लेकिन 7वें मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए उन्होंने अपनी सर्वश्रेष्ठ पारी खेली। समद अंतिम ओवर में 5 गेंदों पर 4 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन उन्होंने अंतिम ओवर में संदीप शर्मा के खिलाफ खतरनाक रुख अपना लिया।



ओवर की दूसरी गेंद पर उन्हें स्ट्राइक मिली और उन्होंने तेज गेंदबाज की लेंथ बॉल को डीप मिड-विकेट पर छक्का लगाकर शुरुआत की और उसके बाद उसी क्षेत्र में एक और छक्का लगाया। इसके बाद उन्होंने डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग और डीप मिड-विकेट पर लगातार दो छक्के लगाने से पहले दोहरा शतक लगाया। अब्दुल समद ने 10 गेंदों पर 4 छक्कों की मदद से 30 रन बनाकर अपनी पारी समाप्त की। देखें वीडियो-

