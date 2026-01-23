स्पोर्ट्स डेस्क : भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और मशहूर रेडियो जॉकी RJ महवश एक बार फिर सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गए हैं। इस बार वजह कोई पब्लिक अपीयरेंस नहीं, बल्कि इंस्टाग्राम पर एक-दूसरे को अनफॉलो करना है। लंबे समय से दोनों के रिश्ते को लेकर अटकलें लगाई जा रही थीं, जिन्हें उन्होंने हमेशा दोस्ती तक सीमित बताया। लेकिन इस अचानक हुए डिजिटल कदम ने फैंस और सोशल मीडिया यूज़र्स के बीच नए सवाल खड़े कर दिए हैं।

अनफॉलो करने से बढ़ी रिश्ते को लेकर अटकलें

फैंस की नज़र तब पड़ी जब यह सामने आया कि चहल और महवश अब इंस्टाग्राम पर एक-दूसरे को फॉलो नहीं कर रहे हैं। यह कदम ऐसे समय पर आया है, जब दोनों को लेकर डेटिंग की अफवाहें पहले से ही चल रही थीं। हालांकि, इस अनफॉलो को लेकर न तो चहल और न ही महवश ने कोई आधिकारिक बयान दिया है, लेकिन सोशल मीडिया पर इसे उनके बीच किसी तरह के मतभेद से जोड़कर देखा जा रहा है।

धनश्री वर्मा से अलग होने के बाद बढ़ी नजदीकियां

2025 की शुरुआत में चहल और उनकी पत्नी धनश्री वर्मा के अलग होने की खबरों के बाद, चहल को RJ महवश के साथ कई बार देखा गया। पब्लिक आउटिंग, इवेंट्स और क्रिकेट मैचों में साथ दिखने के कारण दोनों के बीच रिश्ते की चर्चाएं तेज़ हो गईं। इन मुलाकातों ने अफवाहों को और हवा दी, हालांकि दोनों ने कभी भी इन दावों को स्वीकार नहीं किया।

क्रिकेट मैचों में दिखा सपोर्ट

RJ महवश को IPL 2025 के दौरान चहल को स्टैंड्स से सपोर्ट करते हुए देखा गया था। इसके अलावा वह दुबई में हुए चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल में भी मौजूद थीं। इन मौकों पर उनकी मौजूदगी ने फैंस को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि दोनों के बीच दोस्ती से कहीं ज्यादा कुछ है। इसके बावजूद, दोनों ने सार्वजनिक रूप से खुद को सिर्फ अच्छे दोस्त बताया।

चहल की रहस्यमयी पोस्ट ने खींचा ध्यान

अनफॉलो करने के बाद युजवेंद्र चहल ने सोशल मीडिया पर एक रहस्यमयी पोस्ट साझा की। उन्होंने लिखा, “कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हर कोई आपकी सफाई सुनने का हकदार नहीं होता। कभी-कभी चुप रहना बेहतर होता है, लोगों को मान लेने दो कि तुम गलत हो।” इस पोस्ट को कई यूज़र्स ने मौजूदा हालात से जोड़कर देखा और इसे उनके मन की स्थिति का इशारा माना।

RJ महवश का ‘पर्सनल बाउंड्री’ वाला मैसेज

दूसरी ओर, RJ महवश ने भी हाल ही में एक रील पोस्ट की, जिसमें उन्होंने पर्सनल बाउंड्री तय करने और भावनात्मक रूप से थकाने वाले रिश्तों से दूर रहने की बात कही। वीडियो में उन्होंने शांति को प्राथमिकता देने और किसी को “ठीक” करने की ज़रूरत न महसूस करने की बात कही। फैंस ने इस मैसेज को उनके मौजूदा सोच और हालात से जोड़कर देखा।

ट्रोलिंग और अफवाहों का दबाव

पिछले कुछ महीनों में महवश को सोशल मीडिया पर काफ़ी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। कुछ यूज़र्स ने बिना किसी ठोस आधार के उन्हें चहल की निजी ज़िंदगी से जोड़ दिया। बाद में चहल ने भी स्वीकार किया था कि इन अफवाहों का महवश पर नकारात्मक असर पड़ा और इसी वजह से दोनों ने पब्लिक अपीयरेंस कम कर दी थी।

पहले भी कर चुके हैं अफवाहों का खंडन

चहल और महवश दोनों पहले ही साफ कर चुके हैं कि पब्लिक में किसी दोस्त के साथ दिखने का मतलब रिश्ता होना नहीं है। महवश ने भी इन दावों को बेबुनियाद बताते हुए कहा था कि उन्हें किसी और की निजी स्थिति में घसीटना गलत है। फिलहाल, अनफॉलो की इस घटना ने फिर से चर्चाओं को तेज़ कर दिया है, लेकिन सच्चाई क्या है, यह दोनों की चुप्पी ही बताएगी।

