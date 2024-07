ब्रिजटाउन : टीम इंडिया ने साउथ को हराकर आईसीसी टूर्नामेंटों में 11 साल से चला आ रहा ट्रॉफी का सूखा खत्म किया। इससे पूरे देश ने राहत की सांस ली। टीम इंडिया ने बारबाडोस के मैदान पर टी20 विश्व कप 2024 के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को सात रन से हराकर यह उपलब्धि अपने नाम की। एक राष्ट्र के रूप में भारत ने शानदार प्रदर्शन के लिए रोहित एंड कंपनी की सराहना की। जीत के बाद 2007 और 2011 विश्व कप विजेता युवराज सिंह ने टीम को अच्छे काम के लिए बधाई दी।

You did it boys 🇮🇳 ! @hardikpandya7 your a hero ! @Jaspritbumrah93 what an over to bring India back in the game ! Extremely ecstatic for @ImRo45 great captaincy under pressure ! @imVkohli #Rahul Dravid and the whole team 👊🏻👊🏻👊🏻👊🏻 🏆 #indiavssa #ICCT20WorldCup2024 well played…

तुमने यह किया, लड़कों! @hardikpandya7 तुम एक हीरो हो! @Jaspritbumrah93 भारत को खेल में वापस लाने के लिए क्या शानदार ओवर था! @ImRo45 के लिए बेहद खुश, दबाव में शानदार कप्तानी! @imVkohli #राहुल द्रविड़ और पूरी टीम ने अच्छा खेला @akshar2026 @IamShyamDube कोई रह तो नहीं गया! ओह @surya_14kumar दबाव में क्या कैच है,'' शनिवार तक लाइन पार करने का प्रबंधन नहीं किया।

The wait of 17 years is finally over! India wins the T20 World Cup! What a moment for our nation! Proud of the boys for their incredible performances on the field today. Every player gave their all, and it paid off in the best way possible. What a historic victory!… pic.twitter.com/cVwz964Q2w