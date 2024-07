दाम्बुला : बांग्लादेश महिला टीम ने मुर्शिदा खातून (80 रन) और कप्तान निगार सुल्ताना (नाबाद 62) के अर्धशतकों की बदौलत बुधवार को यहां महिला एशिया कप टी20 क्रिकेट मैच में मलेशिया को 114 रन से पराजित कर सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई किया जिसमें उसका सामना 26 जुलाई को भारतीय टीम से होगा। वहीं शुक्रवार को दूसरे सेमीफाइनल में श्रीलंका की भिड़ंत पाकिस्तान से होगी। श्रीलंका ने बुधवार को ग्रुप मैच में थाईलैंड को 51 गेंद रहते 10 विकेट से रौंदकर सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई किया।

Sri Lanka Women beat Thailand by 10 wickets at the Women's Asia Cup 2024.

Thailand 93/7

Sri Lanka 94/0 (11.3 overs).



1st semi final - Bangladesh vs India

2nd semi final - Sri Lanka vs Pakistan#LKA #SriLanka pic.twitter.com/SB7OlZ3XOd