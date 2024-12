नई दिल्ली : क्रिकेट एक अप्रत्याशित खेल है, जिसने पिछले कुछ सालों में कुछ मजेदार आउट के जरिए प्रशंसकों को खूब हंसाया है। ये आउट क्रिकेट के हल्के-फुल्के पहलू को दिखाते हैं और खेल के अप्रत्याशित, मजेदार और मानवीय पहलू की याद दिलाते हैं। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच हैमिल्टन के सेडन पार्क में शनिवार को तीसरे टेस्ट के पहले दिन भी इसी तरह का आउट हुआ और इस बार बल्लेबाजी केन विलियमसन कर रहे थे।

इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीता और कीवी टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए कहा। मैथ्यू पॉट्स द्वारा 59वें ओवर में गेंदबाजी करने के साथ न्यूजीलैंड का स्कोर दिन के आखिरी सत्र में 185/3 था, जबकि स्ट्राइक पर पूर्व कप्तान केन विलियमसन थे। पॉट्स ने विलियमसन को ऑफ स्टंप पर एंगलिंग करते हुए लेंथ बॉल फेंकी, जिसे विलियमसन ने अपनी डिफेंड कर दिया।

गेंद उछलकर स्टंप की ओर चल दी। विलियमसन ने इसे रोकने की कोशिश की और किक मारा, लेकिन गेंद स्टंप से टकरा गई, जिससे इंग्लैंड के प्लेयर्स बहुत खुश हुए। विलियमसन 44 रन बनाकर आउट हो गए और न्यूजीलैंड ने दिन का खेल 315/9 पर समाप्त किया।

Most Unlucky player in the world Kane Willision.💔#NZvENG #KaneWilliamson pic.twitter.com/GrQM8JtNmt