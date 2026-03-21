स्पोर्ट्स डेस्कः आईपीएल 2026 से पहले महेंद्र सिंह धोनी एक बार फिर चर्चा के केंद्र में हैं। फैंस के मन में बड़ा सवाल है- क्या यह उनका आखिरी सीजन होगा? इस पर अब रॉबिन उथप्पा ने बड़ा संकेत दिया है।

संन्यास की अटकलें तेज

सीएसके के पूर्व बल्लेबाज उथप्पा का मानना है कि 44 वर्षीय धोनी अब धीरे-धीरे अपनी भूमिका कम कर सकते हैं और 2026 के बाद आईपीएल को अलविदा कह सकते हैं। एक शो में उन्होंने कहा कि इस सीजन में धोनी ‘मेंटॉर-कम-प्लेयर’ की भूमिका निभा सकते हैं और बल्लेबाजी क्रम में नीचे (नंबर 8) उतर सकते हैं।



नई कप्तानी, नया दौर

चेन्नई सुपर किंग्स ने कप्तानी की जिम्मेदारी ऋतुराज गायकवाड़ को सौंप दी है। हालांकि पिछले सीजन में चोट के कारण धोनी को फिर से कप्तानी करनी पड़ी थी, लेकिन अब टीम भविष्य को ध्यान में रखकर आगे बढ़ रही है। टीम में संजू सैमसन की एंट्री को भी इसी बदलाव की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।



अभी भी फिट और फोकस्ड हैं धोनी

संन्यास की चर्चाओं के बीच धोनी की तैयारी बता रही है कि उनका पूरा ध्यान अभी खेल पर है। वह चेन्नई में टीम के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं और इससे पहले रांची में भी अभ्यास कर चुके हैं।

धोनी ने आईपीएल में अब तक 278 मैचों में 5439 रन बनाए हैं। चेन्नई सुपर किंग्स और राइजिंग पुणे सुपरजायंट के लिए खेलते हुए उन्होंने कई यादगार पारियां खेली हैं। पिछले सीजन में उन्होंने डेथ ओवरों में 13 पारियों में 196 रन बनाकर अपनी उपयोगिता साबित की थी।



क्या पूरा सीजन खेलेंगे?

सीएसके के सीईओ कासी विश्वनाथन ने साफ किया है कि धोनी पूरे आईपीएल 2026 सीजन के लिए उपलब्ध रहेंगे, लेकिन उनकी भूमिका टीम मैनेजमेंट तय करेगा। पिछले सीजन में खराब प्रदर्शन के बाद अब सीएसके वापसी की कोशिश में है और ऐसे में धोनी का अनुभव टीम के लिए एक बार फिर सबसे बड़ा हथियार साबित हो सकता है।