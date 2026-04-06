स्पोर्ट्स डेस्क: Chennai Super Kings के स्टार बल्लेबाज Dewald Brevis के अगले मैच में खेलने को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। टीम के हेड कोच Stephen Fleming ने उनकी फिटनेस पर बड़ा अपडेट दिया है। CSK को अब अपना अगला मैच दिल्ली के खिलाफ खेलना है।

कोच फ्लेमिंग ने क्या कहा

स्टीफन फ्लेमिंग ने कहा, 'हमें उम्मीद है कि वह अगले मैच तक फिट हो जाएंगे। अगले मैच से पहले हमारे पास पांच दिन का समय है। हमने उनकी रिकवरी को लेकर सावधानी बरती है और उम्मीद है कि वह मैच के लिए तैयार होंगे। यह टीम के लिए बड़ा नुकसान रहा है, लेकिन हम उनकी वापसी का इंतजार कर रहे हैं।'

तीन मैच से बाहर हैं ब्रेविस

ब्रेविस साइड स्ट्रेन के कारण IPL 2026 में अब तक तीन मैच मिस कर चुके हैं। मिडिल ऑर्डर में टीम को उनकी कमी साफ महसूस हुई है, क्योंकि टीम लगातार मैच हार रही है और बल्लेबाजी में स्थिरता नहीं दिख रही है।

नेट्स में शुरू किया अभ्यास

हालांकि, ब्रेविस ने हाल ही में नेट्स में अभ्यास शुरू कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने असिस्टेंट कोच के साथ करीब 20 मिनट तक थ्रोडाउन खेले और इस दौरान उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई, जिससे उनकी वापसी की उम्मीद बढ़ गई है।

पिछले सीजन में किया था शानदार प्रदर्शन

ब्रेविस ने पिछले सीजन में CSK के लिए शानदार प्रदर्शन किया था। उन्होंने 6 पारियों में 225 रन बनाए थे और उनका स्ट्राइक रेट 180 का रहा था। इसी प्रदर्शन के बाद फ्रेंचाइजी ने उन्हें IPL 2026 के लिए रिटेन किया था।

दिल्ली के खिलाफ कर सकते हैं वापसी

Delhi Capitals के खिलाफ 11 अप्रैल को होने वाले मैच में अगर ब्रेविस फिट हो जाते हैं, तो वह इस सीजन का अपना पहला मैच खेल सकते हैं। उनकी वापसी से CSK के मिडिल ऑर्डर को मजबूती मिलेगी और टीम जीत की पटरी पर लौटना चाहेगी।