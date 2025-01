खेल डैस्क : वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे टी20 मैच के दौरान रन आउट हुए बांग्लादेश के बल्लेबाज जेकर अली को अंपायर ने ड्रेसिंग रूम से वापस बुला लिया। उक्त घटनाक्रम बांग्लादेश की पारी के 15वें ओवर में हुआ जब जेकर और शमीम हुसैन एक रन लेने का प्रयास कर रहे थे। ओवर की तीसरी गेंद को अली ने स्क्वायर लेग की ओर मारा था और सिंगल पूरा करने के बाद वह दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े। वहीं, हुसैन ने उन्हें वापस जाने का बोल दिया। अली जोकि आधी पिच तक आ चुके थे ने दौड़ जारी रखी और क्रीज लांघ गए। अंपायरों द्वारा रन आऊट देने पर अली ड्रेसिंग रूम की ओर बढ़ गए। इसी बीच रिप्ले से पता चला कि अली क्रीज पार कर चुके थे जबकि हुसैन का बल्ला हवा में ही था। अंपायरों ने फौरन अपना फैसला बदला और जेकर को वापस बुला लिया। देखें वीडियो-

ऐसा रहा मुकाबला

बांग्लादेश की ओर से ओपनिंग पर परवेज हुसैन ने 21 गेंदों पर 39 रन बनाए जबकि लिटन दास ने 14 रनों का योगदान दिया। बांग्लादेश की ओर से मध्यक्रम में जेकर अली ने 41 गेंदों पर 3 चौके और 6 छक्कों की मदद से 72 रन बनाए। मेहंदी हसन मिराज ने 23 गेंदों पर 29 रन बनाए। तंजीम ने 12 गेंदों पर 17 रन बनाए और स्कोर 189 तक पहुंचा दिया। जवाब में खेलने उतरी विंडीज टीम 109 रन पर ऑल आऊट हो गई। विंडीज की ओर से रोमारियो ने सर्वाधिक 33 रन बनाए। जॉनसन चार्ल्स ने भी 23 रन बनाए। बांग्लादेश की ओर से राशिद ने 21 रन देकर 3 विकेट लिए।

😵‍💫A comedy of errors leads to a run out 🏏#WIvBAN | #WIHomeForChristmas pic.twitter.com/8pWJXaTRG2