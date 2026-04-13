स्पोर्ट्स डेस्क : भारत के पूर्व कप्तान अनिल कुंबले ने तकनीकी तौर पर समझाया कि उभरते हुए स्पिनर दिग्वेश सिंह राठी को बल्लेबाजों के लिए समझना मुश्किल क्यों रहा है, खासकर उनकी कलाई और उंगलियों की पोजिशन में होने वाले बारीक बदलावों की वजह से। राठी ने IPL 2026 में अब तक तीन मैचों में 8.50 के इकोनॉमी रेट से 3 विकेट लिए हैं।

कुंबले ने कहा, 'जिस तरह से वह गेंदबाजी करते हैं, उसमें बल्लेबाज से दूर जाने वाली लेग-स्पिन गेंद और गूगली के बीच ज़्यादा फर्क नहीं होता, इसलिए इसे समझना आसान नहीं होता। गेंद पर उनकी पकड़ लगभग एक जैसी ही रहती है, अंगूठा एक तरफ, तर्जनी उंगली सीम के ऊपर और बीच वाली उंगली मुड़ी हुई। वह बस अंदर की तरफ टर्न होने वाली गेंद यानी गूगली के लिए अपनी तर्जनी उंगली की पोजिशन थोड़ी अलग रखते हैं, लेकिन उसे भी पहचानना आसान नहीं होता। उनकी रफ्तार भी बहुत अच्छी है, इसलिए अगर आप गेंद की लेंथ सही से नहीं पहचान पाते, तो आउट होने की बहुत ज्यादा संभावना रहती है।'

इस महान लेग-स्पिनर ने उन युवा गेंदबाजों को भी सलाह दी जो स्पिन गेंदबाजी के हुनर ​​को निखारना चाहते हैं, उन्होंने शुरू से ही अभ्यास करने और उंगलियों की ताकत बढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया। कुंबले ने कहा, 'आप निश्चित रूप से एक रबर बॉल या टेनिस बॉल से गेंद को स्पिन करने की प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं, क्योंकि कैरम बॉल डालने के लिए आपको गेंद को थोड़ा दबाना होगा। इसलिए, अगर आप वहीं से शुरुआत करते हैं, तो पहले गेंद में टर्न लाने पर ध्यान दें और बाद में जितना हो सके गेंद डालकर कंट्रोल पर काम करें। उसके बाद जब आप क्रिकेट बॉल पर आते हैं, तो आप शायद इस स्किल को ठीक से कर पाएंगे, क्योंकि इसकी मुख्य बात यह सीखना है कि गेंद को कसकर कैसे पकड़ें और अपनी उंगलियों को इतना मजबूत बनाएं कि वे गेंद को स्पिन कर सकें, और फिर बस इसे परफेक्ट बनाने की कोशिश करें।'