स्पोर्ट्स डेस्क : अभिषेक शर्मा की 141 रन की शतकीय पारी की बदौलत सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने मौजूदा इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में पंजाब किंग्स (PBKS) को 8 विकेट से हराकर शानदार जीत दर्ज की। अभिषेक की इस पारी के बाद अभिनेत्री और पंजाब टीम की सह-मालिक प्रीति जिंटा ने भी उनकी जमकर सराहना की है। रविवार को एक्स (पूर्व में) से बात करते हुए प्रीति ने अपनी टीम से 'आज की रात को भूलकर आगे बढ़ने' के लिए भी कहा।

प्रीति ने एक्स पर लिखा, 'आज की रात अभिषेक शर्मा की है! क्या प्रतिभा है और क्या अविश्वसनीय पारी है। सनराइजर्स हैदराबाद को बधाई! हमारे लिए आज की रात को भूलकर आगे बढ़ना ही बेहतर है क्योंकि यह टूर्नामेंट के शुरुआती दिन हैं और ऐसे खेलों को भूल जाना ही बेहतर है।'

Tonight belongs to Abhishek Sharma ! What a talent & what an unbelievable knock. 👏👏Congratulations SRH ! As for us , best to forget tonight and move on as it’s early days in the tournament & such games are best forgotten. SRHvPBKS