खेल डैस्क : विकेटकीपर-बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के नए सफेद गेंद कप्तान के रूप में नियुक्त होने के बाद बड़ा बयान दिया है। रिजवान ने पूर्णकालिक कप्तान के रूप में अपने कार्यकाल की शुरुआत से पहले एक साहसिक दावा किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीतेंगे। रिज़वान ऑस्ट्रेलियाई टीम के खिलाफ एकदिवसीय श्रृंखला में कप्तान के रूप में अपना कार्यकाल शुरू करेंगे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच 4, 8 और 10 नवंबर को खेले जाएंगे। इसके बाद दोनों टीमें 14, 16 और 18 नवंबर को 3 मैचों की टी20 सीरीज में आमने-सामने होंगी।

