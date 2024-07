खेल डैस्क : विश्व चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2024 के तहत नॉर्थअप्टन के मैदान पर खेले गए मुकाबले में युसूफ पठान ने आखिरी गेंद पर चौका लगाकर इंडिया चैंपियंस को सेमीफाइनल की राह दिखा दी। इंडिया चैंपियंस ने भले ही दक्षिण अफ्रीका चैंपियंस से यह मुकाबला 54 रन से गंवा दिया लेकिन बेहतरीन नेट रन रेट की बदौलत वह सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई हो गई। मैच में पहले खेलते हुए दक्षिण अफ्रीका चैंपियंस ने रिचर्ड लेवी के 60 रनों की बदौलत 8 विकेट खोकर 210 रन बनाए थे। जवाब में खेलने उतरी इंडिया चैंपियंस को क्वालिफिकेशन हासिल करने के लिए 156 रन बनाने के ही जरूरत थी जो कि पठान बंधुओं की पारियों के बारण इंडिया चैंपियंस टीम करने में सफल रही।

दक्षिण अफ्रीका चैंपियंस : 210-8 (20 ओवर)

द. अफ्रीका के लिए मैक्लेरेन और स्निमैन ने पहले खेलते हुए पहले विकेट के लिए 4 ओवर में ही 53 रन जोड़ दिए थे। मैक्लेरेन 20 रन बनाकर हरभजन का शिकार हो गए। इस दौरान स्निमैन ने सेरेल (11) और फिर रिचर्ड लेवी के साथ मिलकर स्कोर आगे बढ़ाया और 174 तक ले गए। स्निमैन ने जहां 43 गेंदों पर 10 चौके और 3 छक्कों की मदद से 73 रन बनाए तो वहीं, रिचर्ड लेवी ने 25 गेंदों पर 5 चौके और 5 छक्कों की मदद से 60 रन बनाए। जैक कैलिस ने 12 गेंदों पर 17 रन बनाकर स्कोर 210 तक पहुंचाया। भारत की ओर से हरभजन सिंह सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने 4 ओवर में 25 रन देते हुए 4 विकेट हासिल किए।



रन आऊट को लेकर आमने-सामने हुए बठान बंधू, देखें वीडियो-

