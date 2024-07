खेल डैस्क : विश्व चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2024 के फाइनल मुकाबले में एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान के बीच जंग होने जा रही है। बीती शुक्रवार रात इंडिया चैंपियंस टीम ने नॉर्थम्प्टन के मैदान पर दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस को 86 रन से हरा दिया। इससे पहले पाकिस्तान चैंपियंस ने विंडीज चैंपियंस को 20 रन से हराकर फाइनल के लिए प्रवेश किया था। अब यह दोनों टीमें शनिवार रात 9 बजे चैंपियनशिप खिताब के लिए आमने सामने होंगी। भारतीय टीम की कप्तानी जहां युवराज सिंह कर रहे हैं तो वहीं, पाकिस्तान चैंपियंस की कप्तान यूनिस खान के हाथ में हैं।

आज इन प्लेयरों पर नजरें

रॉबिन उथप्पा : टूर्नामेंट में भारत के लिए लगातार रन नबा रहे। वह 6 मैचों में 35 की औसत से 215 रन बना चुके हैं। उनके बल्ले से 23 चौके और 11 छक्के निकले हैं। भारत की अच्छी शुरूआत में उथप्पा का योगदान रहता है। पाकिस्तान के खिलाफ वह भारतीय टीम की ताकत बनकर उभरेंगे।

पठान बंधु : इंडिया चैंपियस के लिए खिताबी जीत में पठान बंधुओं का रोल अहम रहेगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में दोनों ने तेजतर्रार अर्धशतक जड़े थे। इरफान गेंद के साथ काफी अच्छे हैं। वहीं, युसूफ कुछ मौकों पर बड़ी पारियां खेलकर इंडिया को जीत दिला चुके हैं। इनका प्रदर्शन करना बेहद जरूरी है।

सोहेल तनवीर : पाकिस्तान के तेज गेंदबाज सोहेल तनवीर इन चैंपियनशिप में काफी अच्छे जा रहे हैं। वह अपनी स्विंग गेंदबाजी से बल्लेबाजों को परेशान कर रहे हैं। वह पांच मैचों में 6 विकेट ले चुके हैं लेकिन उनकी इकोनमी छह के पास रही है। जोकि भारत के लिए खतरा हो सकता है।

शर्जील खान : पाकिस्तान के लिए ओपनिंग कर रहे शर्जील का टूर्नामेंट में बल्ला खूब चमक रहा है। वह 6 मैचों में 34 की औसत से 209 रन बना चुके हैं। उनके बल्ले से 23 चौके और 15 छक्के निकल चुके हैं। वह लीडिंग स्कोरर की लिस्ट में रॉबिन उथप्पा से सिर्फ छह ही रन पीछे हैं।

दोनों टीमों की पूरी स्क्वायड

इंडिया चैंपियंस : रॉबिन उथप्पा (विकेटकीपर), अंबाती रायडू, सुरेश रैना, युवराज सिंह (कप्तान), यूसुफ पठान, इरफान पठान, गुरकीरत सिंह मान, पवन नेगी, विनय कुमार, हरभजन सिंह, धवल कुलकर्णी, राहुल शुक्ला, आरपी सिंह, नमन ओझा, सौरभ तिवारी, अनुरीत सिंह, राहुल शर्मा।

पाकिस्तान चैंपियंस : कामरान अकमल (विकेटकीपर), शरजील खान, सोहैब मकसूद, शोएब मलिक, यूनिस खान (कप्तान), शाहिद अफरीदी, मिस्बाह-उल-हक, आमिर यामीन, सोहेल तनवीर, वहाब रियाज, सोहेल खान, अब्दुल रज्जाक, तौफीक उमर, मोहम्मद हफीज, यासिर अराफात, सईद अजमल, उमर अकमल, तनवीर अहमद।

ऐसा रहा था पहला सेमीफाइनल, जीता था पाकिस्तान

नॉर्थम्प्टन के मैदान पर पहले सेमीफाइनल मुकाबले में पाकिस्तान चैंपियंस ने आखिरी 6 गेंदों पर 3 विकेट लेकर विंडीज चैंपियंस को 20 रन से हरा दिया। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए यूनिस खान के 65 और आमेर यामीन के 40 रनों की बदौलत 198 रन बनाए थे। जवाब में खेलने उतरी विंडीज चैंपियंस की ओर से एश्ले नर्स ने सर्वाधिक 36 रन बनाए लेकिन वह टीम को जीत नहीं दिला पाए। पाकिस्तान के लिए सोहेल खान ने 21 रन देकर 4 विकेट लिए।

ऐसा रहा दूसरा सेमीफाइनल, इंडिया ने मारी बाजी

भारतीय टीम की ओर से रॉबिन उथप्पा 65, युवराज सिंह 59, युसूफ पठान 51 तो इरफान पठान 50 अर्धशतक लगाने में कामयाब रहे जिसके चलते इंडिया चैंपियंस ने पहले खेलते हुए 20 ओवरों में 6 विकेट खोकर 254 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया की ओर से पीटर सिडिल ने 57 रन देकर 4 विकेट लीं। जवाब में खेलने उतरी ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस की टीम 20 ओवरों में 168 रन ही बना सकी। ऑस्ट्रेलिया के लिए टिम पेन ने सर्वाधिक 40 रन बनाए। भारत के लिए धवल कुलकर्णी और पवन नेगी ने 2-2 विकेट लिए। देखें वीडियो-

