नई दिल्ली : पूर्व भारतीय क्रिकेटर Wasim Jaffer ने IPL 2026 से पहले डिफेंडिंग चैंपियन Royal Challengers Bengaluru की अपनी बेस्ट प्लेइंग इलेवन चुनी है। जाफर ने अपनी टीम में इंग्लैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज फिल सॉल्ट को जगह नहीं दी है, जो पिछले सीजन RCB की खिताबी जीत में अहम खिलाड़ी थे।

RCB की टीम में ज्यादा बदलाव नहीं, लेकिन प्लेइंग XI चुनना मुश्किल

RCB ने IPL 2026 से पहले अपनी टीम में ज्यादा बड़े बदलाव नहीं किए हैं, लेकिन वेंकटेश अय्यर, जैकब डफी और जैकब बेथेल जैसे खिलाड़ियों के आने से टीम मैनेजमेंट के लिए प्लेइंग इलेवन चुनना मुश्किल हो गया है। इसके अलावा देवदत्त पडिक्कल भी सीजन से पहले शानदार फॉर्म में नजर आ रहे हैं, जिससे टीम का टॉप ऑर्डर और मजबूत दिख रहा है।

विराट कोहली और जैकब बेथेल करेंगे ओपनिंग

वसीम जाफर ने अपनी प्लेइंग XI में Virat Kohli और जैकब बेथेल को ओपनर चुना है। बेथेल हाल ही में खेले गए T20 वर्ल्ड कप 2026 में शानदार फॉर्म में थे। जाफर ने फिल सॉल्ट को टीम से बाहर रखा है क्योंकि उनका हालिया फॉर्म अच्छा नहीं रहा। उन्होंने T20 वर्ल्ड कप में 8 मैचों में सिर्फ 130 रन बनाए थे, जिसमें एक अर्धशतक शामिल था।

तीसरे नंबर पर कप्तान रजत पाटीदार

जाफर ने टीम के कप्तान Rajat Patidar को नंबर-3 पर रखा है, जबकि ऑलराउंडर वेंकटेश अय्यर को नंबर-4 पर जगह दी है। इससे टीम को टॉप ऑर्डर में लेफ्ट-राइट कॉम्बिनेशन मिलेगा, जो टी20 क्रिकेट में काफी अहम माना जाता है।

मिडिल ऑर्डर में टिम डेविड और जितेश शर्मा

नंबर-5 पर टिम डेविड को रखा गया है, जो ऑस्ट्रेलिया के लिए मिडिल ऑर्डर में शानदार भूमिका निभाते हैं। वहीं Jitesh Sharma को विकेटकीपर और फिनिशर की भूमिका दी गई है।

ऑलराउंडर और गेंदबाजी संयोजन

जाफर ने वेस्टइंडीज के रोमैरियो शेफर्ड और Krunal Pandya को ऑलराउंडर के रूप में टीम में शामिल किया है। तेज गेंदबाजी में भुवनेश्वर कुमार, नुवान तुषारा और यश दयाल को जगह दी गई है। स्पिनर के रूप में सुयश शर्मा को इम्पैक्ट प्लेयर चुना गया है।

जोश हेजलवुड की जगह तुषारा को मौका

ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड शुरुआती मैचों में उपलब्ध नहीं रहेंगे, इसलिए उनकी जगह नुवान तुषारा को प्लेइंग XI में शामिल किया गया है। जाफर का मानना है कि यह गेंदबाजी अटैक पावरप्ले और डेथ ओवर दोनों में अच्छा प्रदर्शन कर सकता है।

वसीम जाफर की चुनी हुई RCB प्लेइंग XI

प्लेइंग XI: विराट कोहली, जैकब बेथेल, रजत पाटीदार (कप्तान), वेंकटेश अय्यर, टिम डेविड, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), रोमैरियो शेफर्ड, क्रुणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, नुवान तुषारा, यश दयाल। इम्पैक्ट प्लेयर: सुयश शर्मा।