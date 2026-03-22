स्पोर्ट्स डेस्क : भारत के पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज Virender Sehwag का एक पुराना बयान इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इस बयान में उन्होंने अपने पूर्व ओपनिंग पार्टनर Manan Vohra को लेकर जो बात कही, उस पर फैंस की मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। कुछ लोग सहवाग का समर्थन कर रहे हैं, तो कुछ ने उनके बयान को ‘सेल्फिश’ बताया है।

सहवाग ने मनन वोहरा को क्या कहा था

एक इंटरव्यू के दौरान Virender Sehwag ने बताया कि जब वह Kings XI Punjab के लिए खेलते थे, तब वह मनन वोहरा के साथ ओपनिंग करते थे। उस समय उन्होंने मनन वोहरा से कहा था कि वह उनसे मुकाबला करने की कोशिश न करें, बल्कि स्ट्राइक रोटेट करें।

सहवाग ने कहा, 'जब मैं मनन वोहरा के साथ ओपनिंग करता था, तो वह मेरे साथ मुकाबला करने की कोशिश करते थे। मैं उन्हें समझाता था कि आपका काम मुझसे कंपटीशन करना नहीं है, आपका काम मुझे स्ट्राइक देना है ताकि मैं पावरप्ले का फायदा उठा सकूं।'

‘दिमाग का इस्तेमाल करो’ – सहवाग

सहवाग ने आगे कहा कि उन्होंने मनन वोहरा से कहा था कि अगर उनका स्ट्राइक रेट ज्यादा है, तो उन्हें ज्यादा गेंदें खेलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि क्रिकेट में टीम के हित को ध्यान में रखकर खेलना चाहिए। सहवाग के अनुसार, 'आंकड़े खराब हो सकते हैं, लेकिन दिमाग खराब नहीं होना चाहिए। अगर किसी खिलाड़ी का स्ट्राइक रेट 200 है, तो दूसरे बल्लेबाज को स्ट्राइक उसे देनी चाहिए, ताकि टीम ज्यादा रन बना सके।'

सोशल मीडिया पर फैंस की मिली-जुली प्रतिक्रिया

सहवाग का यह बयान सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई। कुछ फैंस ने कहा कि सहवाग का बयान टीम के हित में था, क्योंकि वह पावरप्ले में तेजी से रन बना सकते थे। वहीं कुछ लोगों ने उनकी तुलना Sachin Tendulkar और Rahul Dravid जैसे दिग्गज खिलाड़ियों से करते हुए कहा कि बड़े खिलाड़ी हमेशा अपने साथी खिलाड़ियों को सपोर्ट करते हैं, न कि इस तरह की बात करते हैं।

2014 में साथ खेली थी ओपनिंग

Virender Sehwag और Manan Vohra ने IPL 2014 और चैंपियंस लीग T20 में साथ में ओपनिंग की थी। दोनों के बीच कई अच्छी साझेदारियां भी हुई थीं। CLT20 के एक मैच में दोनों ने 102 रन की साझेदारी की थी, जिसमें मनन वोहरा ने 32 गेंद में 65 रन बनाए थे, जबकि सहवाग ने 37 गेंद में 52 रन बनाए थे। बाद में मनन वोहरा ने RCB, राजस्थान और लखनऊ जैसी टीमों के लिए भी खेला।