स्पोर्ट्स डेस्क : टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली अपनी पत्नी और अभिनेत्री अनुष्का शर्मा के साथ रविवार सुबह अचानक अयोध्या पहुंचे। यह पहला मौका था जब दोनों ने एक साथ राम नगरी का दौरा किया। सुबह करीब 7 बजे विराट और अनुष्का रामलला मंदिर पहुंचे और दर्शन किए। उन्होंने करीब आधे घंटे तक मंदिर परिसर में रहकर राम दरबार का भ्रमण किया। इस दौरान पुजारियों ने उन्हें राम मंदिर की मूर्तियों, नक्काशी और निर्माण से जुड़ी जानकारी दी।

रामलला के दर्शन के बाद दोनों सुबह 8 बजे हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने हनुमान जी को प्रणाम किया। विराट कोहली ने सवा किलो लड्डू और फूलों की माला चढ़ाई। इसके बाद कुछ देर तक आंखें बंद कर हाथ जोड़कर खड़े रहे। मंदिर के पुजारी ने विराट को सफेद और लाल रंग की माला पहनाई, सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। अनुष्का को भी पीले रंग की मालाएं पहनाई गईं और आशीर्वाद मिला। वहां मौजूद महंत ने दोनों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। इस पूरी यात्रा के दौरान विराट और अनुष्का ने मीडिया से दूरी बनाए रखी और पूरी तरह से दर्शन-पूजन में लीन रहे। दर्शन के बाद दोनों लखनऊ के लिए रवाना हो गए।

Virat Kohli visited Ram Mandir at Ayodhya. Nobody promotes Sanatan Dharma the way Virat Kohli does 🧡 pic.twitter.com/zQHTUeNUmg

Ayodhya, UP: Indian cricketer Virat Kohli and his wife Anushka Sharma visited Ayodhya Dham, where they offered prayers at Ram Lalla and Hanumangarhi. During this, they also met Mahant Sanjay Das Ji Maharaj and took blessings. pic.twitter.com/fwavqHsAdB