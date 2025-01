खेल डैस्क : भारत के क्रिकेट सुपरस्टार विराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा को मेलबर्न शहर में घूमते हुए देखा गया। उनकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। महान बल्लेबाज कोहली इस समय ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर भारतीय टीम का हिस्सा है। टीम ने मंगलवार सुबह मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में बॉक्सिंग डे (26 दिसंबर) खेलना है। इससे पहले विराट और अनुष्का ने ऑस्ट्रेलियाई शहर का दौरा किया और एक कैफे-सह-रेस्तरां में भी पहुंचे। कैफे प्रबंधन ने 'विरुष्का' का आभार व्यक्त करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि कैसे भारतीय क्रिकेटर ने व्यक्तिगत रूप से रसोई में रसोइयों को धन्यवाद दिया। उन्होंने यह भी खुलासा किया कि वे शुरू में सार्वजनिक अवकाश पर कैफे खोलने को लेकर अनिश्चित थे, लेकिन जब कोहली और अनुष्का वहां पहुंचे तो उन्हें सुखद आश्चर्य हुआ।

Virat Kohli and Anushka Sharma together at the Melbourne. ❤️pic.twitter.com/0gXXpvbuC1