खेल डैस्क : रुतुराज गायकवाड़ ने केवल 74 गेंदों पर नाबाद 148 रन बनाकर महाराष्ट्र को विजय हजारे ट्रॉफी में सर्विसेज पर शानदार जीत दिला दी है। सोमवार को मुंबई में शरद पवार क्रिकेट अकादमी में खेले गए मुकाबले में 204 रनों के मामूली लक्ष्य का पीछा करते हुए गायकवाड़ ने विस्फोटक बल्लेबाजी की। चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान ने विपक्षी गेंदबाजी आक्रमण को ध्वस्त कर दिया। उनकी पारी में 14 चौके और 11 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। भारत वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी श्रृंखला में व्यस्त है, गायकवाड़ की पारी ने फरवरी-मार्च 2025 में आगामी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत की टीम में उनके संभावित चयन की चर्चा शुरू कर दी है। चयनकर्ता प्रदर्शन पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। विजय हजारे ट्रॉफी में गायकवाड़ का शानदार फॉर्म राष्ट्रीय टीम में जगह बनाने के लिए उनके दावे को मजबूत कर सकता है।

No sympathy

No pr

No comeback ads

No being unlucky crying

No fitness issue

No excuses

No failure coverup

No statpadding or selfless cry

No effect of rcb dogs



Just pure performance and dedication for the team.

That's King Ruturaj Gaikwad for you pic.twitter.com/CBB9Le4I6V