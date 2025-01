बड़ौदा : पार्थ वत्स (62 रन और 3 विकेट) के हरफनमौला प्रदर्शन की बदौलत हरियाणा ने गुरुवार को विजय हजारे ट्रॉफी के प्री क्वाटर्रफाइनल में बंगाल को 72 रनों से हराकर टूर्नामेंट के अगले दौर में जगह बना ली है। हरियाणा के 298 रन के जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी बंगाल के लिए अभिषेक पोरेल और कप्तान सुदीप कुमार घरमी की सलामी जोड़ी ने शानदार शुरुआत करते हुए पहले विकेट के लिए 70 रन जोड़े। सुमित कुमार ने सुदीप कुमार (36) को आउटकर इस साझेदारी को तोड़ा। इसके बाद 18वें ओवर में अमित राणा ने अभिमन्यु ईश्वरन (10) को आउट कर पवेलियन भेज दिया। अभिषेक पोरेल (57) को आदित्य कुमार ने आउट किया। बंगाल का चौथा विकेट अनुस्तुप मजुमदार (36) के रूप में गिरा। उन्हें पार्थ वत्स ने बोल्ड आउट किया।



इसके बाद नियमित अंतराल पर बंगाल के विकेट गिरते रहे। सुदीप चटर्जी (14), करण लाल (28), प्रदीप्त प्रमाणिक (5), कौशिक माइती (6), मोहम्मद शमी (2), सायन घोष (4) रन बनाकर आउट हुए। मुकेश कुमार 12 गेंदों में 13 रन बनाकर नाबाद रहे। हरियाणा के गेंदबाजों ने बंगाल की पूरी टीम को 43.1 ओवर में समेट कर मुकाबला 72 रनों से जीत लिया। हरियाणा की ओर से पार्थ वत्स ने 3 विकेट लिए। अंशुल काम्बोज और निशांत सिंधु ने 2-2 बल्लेबाजों को आउट किया। आदित्य कुमार, सुमित कुमार और अमित राणा को 1-1 विकेट मिला।

इससे पहले आज यहां बंगाल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजी करने उतरी हरियाणा अर्श रंगा और हिमांशु राणा की सलामी जोड़ी ने पहले विकेट के लिए 48 रन जोड़े। छठें ओवर में मुकेश कुमार ने अर्श रंगा (23) को आउटकर बंगाल को पहली सफलता दिलाई। इसके बाद 7वें ओवर में मोहम्मद शमी ने हिमांशु राणा (14) को आउटकर पवेलियन भेज दिया। कप्तान कुमार (18) रन बनाकर कर आउट हुए। उन्हें कौशिक माइती ने आउट किया। पार्थ वत्स और निशांत सिंधु ने पारी को संभाला। इन दोनों बल्लेबाजों के बीच चौथे विकेट लिए 84 रनों की साझेदारी हुई। 32वें ओवर में करण लाल ने पार्थ वत्स (62) को आउट कर इस साझेदारी को तोड़ा। निशांत सिंधु (64) को सायन घोष ने अपना शिकार बनाया।

