कोलकाता: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में डेब्यू करना हर क्रिकेटर का सपना होता है और इस मौके पर शानदार प्रदर्शन करना इसे और भी यादगार बना देता है। IPL के इतिहास में कुछ बल्लेबाजों ने अपनी पहली 10 गेंदों में ही धमाकेदार शुरुआत कर सुर्खियां बटोरी। इन रिकॉर्ड में अब उर्विल पटेल की एंट्री हो गई है। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए पहला ही मुकाबला खेलने आए उर्विल ने आते ही ताबड़तोड़ शॉट लगाए और दर्शकों को हैरान कर दिया। वह उन टॉप 5 बल्लेबाजों में टॉप पर आ गए जिन्होंने आईपीएल डेब्यू पर पहले 10 गेंदों में सबसे ज्यादा रन बनाए।

