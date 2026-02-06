स्पोर्ट्स डेस्क : आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय क्रिकेट को एक नया सुपरस्टार मिल गया है। महज़ 14 साल की उम्र में वैभव सूर्यवंशी ने इंग्लैंड के खिलाफ ऐसा तूफानी प्रदर्शन किया, जिसने यूथ क्रिकेट के इतिहास को ही बदल दिया। हरारे में खेले गए इस मुकाबले में वैभव ने निडर बल्लेबाज़ी करते हुए रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी। उनकी यह पारी सिर्फ रन बनाने तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह दिखा गई कि भारतीय युवा क्रिकेट का भविष्य कितनी मजबूती से आगे बढ़ रहा है।

U19 वर्ल्ड कप की एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के

वैभव सूर्यवंशी अब अंडर-19 वर्ल्ड कप की एक पारी में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज़ बन चुके हैं। इंग्लैंड के खिलाफ खेली गई इस ऐतिहासिक पारी में उन्होंने 15 छक्के जड़कर कई साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया।

U19 वर्ल्ड कप की एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के

15* – वैभव सूर्यवंशी (भारत) बनाम इंग्लैंड, हरारे, 2026

12 – माइकल हिल (ऑस्ट्रेलिया) बनाम नामीबिया, पेनांग, 2008

11 – क्रेग सिमंस (ऑस्ट्रेलिया) बनाम केन्या, डुनेडिन, 2002

यह रिकॉर्ड वैभव को यूथ क्रिकेट के सबसे विस्फोटक बल्लेबाज़ों की सूची में शामिल करता है।

80 गेंदों में 175 रन: ऐतिहासिक पारी

वैभव सूर्यवंशी की यह पारी सिर्फ छक्कों तक सीमित नहीं थी। उन्होंने 80 गेंदों पर 175 रन बनाए, जिसमें 15 चौके और 15 छक्के शामिल थे। उनकी बल्लेबाज़ी में ताक़त, टाइमिंग और आत्मविश्वास का अद्भुत संगम देखने को मिला। शुरुआत से ही उन्होंने इंग्लैंड के गेंदबाज़ों पर दबाव बना दिया और मैदान के हर हिस्से में शॉट लगाए।

उनकी स्ट्राइक रेट और लगातार बाउंड्रीज ने मैच की दिशा पूरी तरह बदल दी और दर्शकों को रोमांच से भर दिया।

उम्र से कहीं आगे की सोच और परिपक्वता

14 साल की उम्र में इस स्तर की मैच-अवेयरनेस और शॉट सिलेक्शन बहुत कम देखने को मिलता है। वैभव ने सिर्फ बड़े शॉट्स पर भरोसा नहीं किया, बल्कि सिंगल-डबल लेकर स्ट्राइक रोटेट की और सही गेंद का इंतज़ार किया। क्रिकेट एक्सपर्ट्स का मानना है कि इतनी कम उम्र में ऐसी समझ भविष्य के एक बड़े इंटरनेशनल स्टार की पहचान है।

पुराने रिकॉर्ड टूटे, नई मिसाल बनी

2002 में क्रेग सिमंस और 2008 में माइकल हिल द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड लंबे समय तक अटूट माने जाते थे। लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने 15 छक्के लगाकर न सिर्फ इन रिकॉर्ड्स को तोड़ा, बल्कि यूथ वर्ल्ड कप में बल्लेबाज़ी का नया पैमाना भी तय कर दिया।