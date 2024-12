खेल डैस्क : अंडर-19 एशिया कप के तहत शारजहा क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय टीम ने सलामी बल्लेबाजों वैभव सूर्यवंशी और आयुष म्हात्रे के तेजतर्रार शतकों की बदौलत 10 विकेट से जीत हासिल कर ली है। आईपीएल में युवा करोड़पति बने सूर्यवंशी इस बार लय में नजर आए। यूएई की टीम जब पहले खेलते हुए 137 रन बनाकर आऊट हो गई तो लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ने 16.1 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। आयुष म्हात्रे ने 51 गेंदों पर 4 चौके और 4 छक्कों की मदद से 67 रन बनाए जबकि वैभव सूर्यवंशी ने 46 गेंदों पर 3 चौके और 6 छक्कों की मदद से 76 रन बनाए। भारत की यह एशिया कप में लगातार दूसरी जीत है। वह पहला मुकाबला पाकिस्तान से गंवा चुकी है।

संयुक्त अरब अमीरात अंडर-19 : 137-10 (44 ओवर)

भारतीय गेंदबाजों युधाजीत गुहा और चेतन शर्मा के आगे यूएई की शुरूआत धीमी ही रही। आर्यन 9 तो यायिन राय पहली गेंद पर ही आऊट हो गए। अक्षर राय ने 52 गेंदों पर 26 रनों का योगदान दिया। डिसूजा ने 28 गेंदों पर 17 तो रयान खान ने 48 गेंदों पर 3 चौके और 1 छक्के की मदद से 35 रन बनाकर स्कोर 100 पार पहुंचाया। आगे सूरी ने 46 गेंदों पर 18, अयुबी ने 9, हर्ष देसाई ने 7 रन बनाकर स्कोर 137 तक पहुंचाया। भारत के लिए युधाजीत ने 15 रन देकर 3, चेतन शर्मा ने 27 रन देकर 2 तो हार्दिक राज ने 28 रन देकर 2 विकेट लीं।



Ayush Mhatre bags the Player of the Match award with his unbeaten half century, turning the chase into a masterclass! 🚀#ACC #ACCMensU19AsiaCup pic.twitter.com/b1pPRMnR20