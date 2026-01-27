मेलबर्न : शीर्ष वरीयता प्राप्त एरिना सबालेंका ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए मंगलवार को अमेरिका की 18 वर्षीय इवा जोविक को 6-3, 6-0 से हराकर ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली।

भारी गर्मी में खेला गया मैच

मेलबर्न में 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान की चेतावनी के बावजूद मैच रॉड लेवर स्टेडियम में शुरू हुआ। शुरुआत में छत खुली रखी गई, लेकिन पुरुष क्वार्टरफाइनल में अलेक्जेंडर ज़्वेरेव और अमेरिकी खिलाड़ी लर्नर टिएन के बीच मैच के लिए इसे बंद कर दिया गया।

सबालेंका का दबदबा

सबालेंका ने पहले सेट में 3-0 की बढ़त बनाकर 29वीं वरीयता प्राप्त जोविक पर नियंत्रण जमा लिया। जोविक ने वापसी की कोशिश की और नौवें गेम में ब्रेकपॉइंट के तीन मौके बनाए, लेकिन सबालेंका ने अपने खेल का दबदबा कायम रखा। दूसरे सेट में सबालेंका ने दो ब्रेकपॉइंट लेकर 5-0 की बढ़त बनाई और अंततः ऐस के दम पर मैच अपने नाम किया।

मैच के बाद सबालेंका की प्रतिक्रिया

सबालेंका ने कहा, 'पिछले कुछ राउंड में मुझे युवा खिलाड़ियों ने कड़ी चुनौती दी। वे अविश्वसनीय खिलाड़ी हैं। यह काफी मुश्किल मैच था। स्कोर मत देखिए, यह बिल्कुल भी आसान नहीं था। उसने शानदार खेल दिखाया और मुझे अपने खेल का स्तर बढ़ाने के लिए प्रेरित किया।'