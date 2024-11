खेल डैस्क : न्यूजीलैंड ने क्रिकेट मैच के तीनों विभाग बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग में शानदार प्रदर्शन किया और बेंगलुरु के मैदान पर टीम इंडिया से पहला टेस्ट 8 विकेट से जीत लिया। न्यूजीलैंड की यह जीत 36 साल बाद भारतीय सरजमीं पर आई है। भारतीय टीम पहली पारी में 46 रन पर ही ऑलआऊट हो गई थी लेकिन न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लैथम इसे मैच का असली टर्निंग प्वाइंट नहीं मानते। लैथम ने मैच खत्म होने के बाद जीत पर चर्चा करते हुए कहा कि उन्हें लगता है कि बीती शाम उनके गेंदबाजों ने नई गेंद के साथ जो काम किया वह उत्कृष्ट था।

New Zealand win the First Test by 8 wickets in Bengaluru.#TeamIndia will look to bounce back in the Second Test.



Scorecard ▶️ https://t.co/8qhNBrs1td#INDvNZ | @idfcfirstbank pic.twitter.com/6Xg4gYo8It