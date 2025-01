खेल डैस्क : बांग्लादेश का नाम एक बार फिर से टाइम आऊट का विवाद जुड़ा है। हालांकि इस बार क्रिकेट फैंस को कुछ अच्छी चीज भी देखने को मिली। एक घटना बांग्लादेश प्रीमियर लीग 2024 में देखने को मिली है। खुलना टाइगर्स और चटगांव किंग्स के बीच मैच चल रहा था। हैदर अली आऊट होकर पवेलियन लौट चुके थे। लेकिन चटगांव के नए बल्लेबाज टॉम ओ'कोनेल को क्रीज पर आने में देर हो गई। इस दौरान खुलना के कप्तान मेहदी हसन मिराज ने टाइम आउट की अपील कर दी। अंपायर ने इसे माना और टॉम ओ'कोनेल को आऊट दे दिया। ओ'कोनेल मैदान छोड़ रहे थे, की मिराज ने यूटर्न लेते हुए अपनी अपील वापस ले ली और ओ'कोनेल को वापस बुला लिया।

Timeout drama in #BPL! 😵



Skipper Mehidy Hasan Miraz sportingly called Tom O'Connell back after he was timed out by the umpires! 🤝#BPLonFanCode pic.twitter.com/0bEIDBfRYj