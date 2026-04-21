स्पोर्ट्स डेस्क : IPL 2026 के मुकाबले में Mumbai Indians ने Gujarat Titans को रोमांचक मुकाबले में हराया, जहां तिलक वर्मा की तूफानी पारी मैच का टर्निंग पॉइंट बनी। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए इस मैच में MI ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 199/5 का मजबूत स्कोर खड़ा किया, जिसके जवाब में GT लक्ष्य हासिल नहीं कर सकी।

तिलक वर्मा ने रचा इतिहास

तिलक वर्मा ने इस मुकाबले में 45 गेंदों में शतक जड़कर IPL इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया। उन्होंने MI के लिए सबसे तेज शतक के रिकॉर्ड की बराबरी की, जो पहले सनथ जयसूर्या के नाम था। तिलक ने 101* रन की नाबाद पारी खेली, जिसमें 8 चौके और 7 छक्के शामिल थे।

खराब शुरुआत के बाद संभली MI

मुंबई इंडियंस की शुरुआत बेहद खराब रही। पावरप्ले में ही कागिसो रबाडा ने डेनिश मालेवार, क्विंटन डिकॉक और सूर्यकुमार यादव को आउट कर टीम को 46/3 के स्कोर पर संकट में डाल दिया।

तिलक और नमन धीर की अहम साझेदारी

इसके बाद तिलक वर्मा ने नमन धीर के साथ मिलकर पारी को संभाला। दोनों के बीच 52 रन की अहम साझेदारी हुई। नमन धीर ने 32 गेंदों में 45 रन बनाकर टीम को मजबूती दी, जिससे MI बड़े स्कोर की ओर बढ़ सकी।

डेथ ओवर्स में तिलक का तूफान

शुरुआत में संभलकर खेलने वाले तिलक ने सेट होने के बाद गियर बदल दिया।

33 गेंदों में अर्धशतक

अगले 12 गेंदों में शतक पूरा

डेथ ओवर्स में उन्होंने चौकों-छक्कों की बारिश कर दी और GT के गेंदबाजों पर पूरी तरह हावी रहे।

गेंदबाजी में रबाडा चमके

GT की ओर से कागिसो रबाडा सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने 3/33 के आंकड़े दर्ज किए। लेकिन तिलक की शानदार बल्लेबाजी के सामने उनकी मेहनत फीकी पड़ गई।