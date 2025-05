खेल डैस्क : महेंद्र सिंह धोनी ने जब करियर के शुरूआती दिनों में जब पाकिस्तान के खिलाफ 183 रन की पारी खेली थी तो ऐसे अफवाह उड़ी थी कि धोनी बड़े छक्के लगाने के लिए रोज 5 लीटर दूध पीते हैं। उक्त बात में कितनी सच्चाई है इसका खुलासा महेंद्र सिंह धोनी ने खुद ही एक कार्यक्रम के दौरान कर दिया है। दरअसल, एमएस धोनी वर्तमान में आईपीएल 2025 में चेन्नई सुपर किंग्स की अगुआई कर रहे हैं। रुतुराज गायकवाड़ के टूर्नामेंट से बाहर होने के बाद उन्हें फिर से नेतृत्व की भूमिका दी गई। प्रचार कार्यक्रम के दौरान धोनी से उनके जीवन की सबसे अजीब अफवाह के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के दूध की कहानी के बारे में बात की।

बहरहाल, धोनी ने कहा कि मैं दिन में 5 लीटर दूध पीता हूं। जैसे ही उन्होंने यह कहा, एंकर को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि यह एक अफवाह थी। चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान ने फिर स्पष्ट किया कि एक औसत व्यक्ति प्रतिदिन 5 लीटर दूध नहीं पी सकता। उन्होंने कहा कि मैं शायद दिन भर में एक लीटर दूध पीता था। लेकिन चार लीटर - यह किसी के लिए भी थोड़ा ज्यादा है।

