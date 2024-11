खेल डैस्क : बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के तहत पहले टेस्ट के लिए ऑप्टस स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमें आमने सामने हैं। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की। उछाल भरी पिच पर भारतीय टीम 150 रन ही बना पाई। जयसवाल, कोहली, पडिक्कल जैसे ही फ्लॉप हुए भारत के विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को परेशान करना शुरू कर दिया। इसी बीच उन्हें एक ऐसी तेज गेंद का सामना करना पड़ा जो पिच करने के बाद ऊपर उठी और उनके पेट के निचले हिस्से में लगी। भारत के पूर्व क्रिकेटर और कोच रवि शास्त्री, जो पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज वसीम अकरम के साथ कमेंट्री पैनल में थे, ने इस पर जमकर मजे लिए।



सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में अकरम ने पूछा- ये सारे हस्ते क्यों हैं जब यहां बॉल लगता है? (मुझे नहीं पता कि जब किसी खिलाड़ी की कमर पर चोट लगती है तो वे क्यों हंसते हैं)

जवाब में रवि शास्त्री ने एक पुरानी घटना को याद किया और कहा-

कर्टनी वॉल्श का मुझे याद है जब उनको ऐसे जगह पे लगा, तो सारे वेस्ट इंडियन हंस रहे थे। (मुझे याद है जब कर्टनी वॉल्श को वहां गेंद लगी थी और वेस्टइंडीज के खिलाड़ी हंस रहे थे)।

अकरम बोले- हमारे समय में, जब गेंद वहां लगती थी तो वे हमें लिटा देते थे।

