खेल डैस्क : एमए चिंदबरम स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मुकाबले के दौरान महेंद्र सिंह धोनी की एंट्री इस बार विशेष थी। मैच देखने के लिए विशेष तौर पर धोनी का परिवार मैदान पर आया था। यही नहीं, 184 रन के टारगेट का पीछा करने उतरी चेन्नई की जब पांचवीं विकेट गिरी तो थाला ने मैदान पर कदम रख दिया। उनकी एंट्री पर दर्शक जहां धोनी धोनी चिल्लाते दिखे तो वहीं, दर्शक दीर्घा के एक कोने में बेटी पापा पापा बोलते सुनी गई। स्टार स्पोर्ट्स ने धोनी की एंट्री की एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की है जिसमें दर्शकों का उत्साह देखते ही बनता था। सोशल मीडिया पर इसकी खूब वीडियोज भी वायरल हुईं।

#MSDhoni, the Thala, walks into his Chepauk Den and the crowd makes DHO-NOISE!

Can he finish it off in style for #CSK tonight with his parents cheering for him?



Watch LIVE action ➡ https://t.co/4Kn2OwL1UW#IPLonJioStar 👉 #CSKvDC, LIVE NOW on Star Sports 2, Star Sports 2 Hindi… pic.twitter.com/1TkzYloNwL