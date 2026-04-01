स्पोर्ट्स डेस्क : BCCI ने जुलाई 2026 में भारतीय टीम के जिम्बाब्वे दौरे का शेड्यूल जारी कर दिया है। इस दौरे पर टीम इंडिया तीन मैचों की टी20 सीरीज खेलेगी। सभी मुकाबले हरारे में खेले जाएंगे और सीरीज का पहला मैच 23 जुलाई को खेला जाएगा।

हरारे स्पोर्ट्स क्लब में होंगे सभी मैच

भारत और जिम्बाब्वे के बीच यह तीनों टी20 मुकाबले Harare Sports Club, हरारे में खेले जाएंगे। इससे पहले भारतीय टीम ने 2024 में जिम्बाब्वे का दौरा किया था, जहां दोनों टीमों के बीच पांच टी20 मैचों की सीरीज खेली गई थी।

2027 में जिम्बाब्वे टीम भारत दौरे पर आएगी

BCCI ने यह भी पुष्टि की है कि जिम्बाब्वे टीम जनवरी 2027 में भारत दौरे पर आएगी, जहां दोनों टीमों के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी। यह मैच कोलकाता, हैदराबाद और मुंबई में खेले जाएंगे, हालांकि तारीखों का ऐलान अभी नहीं किया गया है।

वर्ल्ड कप में आखिरी बार हुई थी भिड़ंत

भारत और जिम्बाब्वे की आखिरी भिड़ंत ICC Men's T20 World Cup के सुपर-8 चरण में हुई थी, जहां भारत ने चेन्नई में खेले गए मैच में 72 रन से जीत दर्ज की थी। उस मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 256/4 का बड़ा स्कोर बनाया था।

जिम्बाब्वे क्रिकेट ने जताई खुशी

Givemore Makoni, जो Zimbabwe Cricket के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उन्होंने कहा, "भारत के खिलाफ मैच हमेशा काफी दिलचस्प होते हैं और यह हमारे खिलाड़ियों के लिए वर्ल्ड चैंपियन टीम के खिलाफ खुद को परखने का शानदार मौका है।"

उन्होंने आगे कहा, 'भारत का दौरा करना हमारे लिए सम्मान की बात है और इससे दोनों देशों के क्रिकेट संबंध और मजबूत होंगे।'

भारत के जिम्बाब्वे दौरे का शेड्यूल

23 जुलाई – पहला T20 मैच, हरारे

25 जुलाई – दूसरा T20 मैच, हरारे

26 जुलाई – तीसरा T20 मैच, हरारे