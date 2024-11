पर्थ : भारतीय टीम के बल्लेबाजी कोच अभिषेक नायर और गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्कल ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट श्रृंखला के शुरुआती मुकाबले से पहले यहां के वाका मैदान की मुख्य पिच पर ‘मैच सिमुलेशन' (मैच जैसी परिस्थितियों में अभ्यास करना) पर संतोष जताते हुए कहा कि वे इससे जो चाहते थे, वह हासिल करने में सफल रहे। भारत ने यहां की परिस्थितियों से बेहतर तरीके से सामंजस्य बिठाने के लिए अपनी ‘ए' टीम के साथ ‘इंट्रा स्क्वाड' मैच को स्थगित कर अभ्यास के लिए ‘मैच सिमुलेशन' का इस्तेमाल किया।

