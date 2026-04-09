नई दिल्ली : पूर्व कप्तान और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) के प्रमुख तमीम इकबाल ने पुरुष और महिला क्रिकेटरों की घरेलू मैच फीस और वेतन में काफी बढ़ोतरी करने के फैसले पर बात करते हुए कहा कि खिलाड़ियों को लंबे समय से "बहुत कम वेतन" मिल रहा था और वे बेहतर आर्थिक पहचान के हकदार थे। यह फैसला तमीम की अगुवाई वाली एड-हॉक कमेटी का पहला कदम है जिसने इस हफ्ते की शुरुआत में अपना काम शुरू किया था। इससे बांग्लादेश के घरेलू क्रिकेटरों को, खासकर महिला लीग में, बहुत जरूरी राहत मिली है।

वेतन में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन तमीम ने माना कि ये नए आंकड़े सिर्फ सही दिशा में हुई प्रगति को दिखाते हैं। उन्होंने कहा, 'यह शायद आदर्श न हो, लेकिन निश्चित रूप से इसमें सुधार हुआ है, यह देखते हुए कि एक बार में कितनी बढ़ोतरी की जा सकती है, इसकी भी सीमाएं हैं।' तमीम यह जानकर हैरान रह गए कि महिला क्रिकेटरों को घरेलू एक दिवसीय प्रतियोगिताओं में प्रति मैच सिर्फ 1,000 BDT मिलते थे और हाल के वर्षों में इस आंकड़े में बहुत मामूली बढ़ोतरी हुई थी।

BCB की नई वेतन संरचना के अनुसार अलग-अलग फॉर्मेट में मैच फीस बढ़ाई गई है। अब महिला खिलाड़ियों को टी20 मैचों के लिए 10,000 BDT, 50 ओवर के मैचों के लिए 15,000 BDT, और प्रथम श्रेणी मैचों के लिए 20,000 BDT मिलेंगे। इसके अलावा शीर्ष 36 महिला क्रिकेटरों के लिए मासिक रिटेनर 30,000 BDT से बढ़ाकर 40,000 BDT कर दिया गया है जो इस व्यवस्था के भीतर आर्थिक स्थिरता बढ़ाने के व्यापक प्रयास को दिखाता है।

यह बदलाव सिर्फ महिला क्रिकेट तक ही सीमित नहीं है। पुरुष घरेलू खिलाड़ियों के वेतन में भी बढ़ोतरी की गई है। अब 'A' श्रेणी के खिलाड़ियों को प्रति माह 65,000 BDT मिलेंगे, जबकि 'B' और 'C' श्रेणियों के खिलाड़ियों को क्रमशः 50,000 BDT और 40,000 BDT मिलेंगे। प्रथम श्रेणी मैचों की फीस भी बढ़ाई गई है जो 75,000 BDT से बढ़कर 100,000 BDT हो गई है।

तमीम ने जोर देकर कहा कि खिलाड़ियों की कमाई में वर्षों से आई स्थिरता के बाद ये बदलाव जरूरी थे। उन्होंने कहा, 'पिछले तीन-चार सालों में सैलरी में बहुत कम बढ़ोतरी हुई है। मुझे लगता है कि पिछले सैलरी स्ट्रक्चर में खिलाड़ियों को बहुत कम पैसे मिलते थे। ये खिलाड़ी बहुत मेहनत करते हैं और क्रिकेट इन्हीं की मेहनत की वजह से जिंदा है। कम से कम वे सही मुआवजे के हकदार हैं।'

पुरुष और महिला, दोनों के लिए नया सैलरी स्ट्रक्चर 1 जनवरी, 2026 से लागू होगा। सैलरी में बदलाव के साथ-साथ, क्रिकेट बोर्ड ने 11 सदस्यों वाली एड-हॉक कमेटी के लिए कुछ जिम्मेदारियां भी तय की हैं। इसका मुख्य और तुरंत पूरा किया जाने वाला लक्ष्य क्लबों और बोर्ड के बीच चल रहे मौजूदा विवादों को सुलझाना है। इसके लिए आने वाले हफ्तों में ढाका प्रीमियर डिवीजन क्रिकेट लीग को फिर से शुरू करने पर खास ध्यान दिया जाएगा।