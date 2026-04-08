Go to PunjabKesari.in

Sports
FacebookTwitterLinkedin

गुवाहाटी : भारत के पूर्व कप्तान अनिल कुंबले ने राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी के निडर रवैये की तारीफ की। उन्होंने मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ बारिश से प्रभावित IPL 2026 मैच में भारत के तेज गेंदबाजी के अगुआ जसप्रीत बुमराह के सामने सूर्यवंशी के खेल को सराहा। कुंबले ने कहा कि यह युवा खिलाड़ी दुनिया के बेहतरीन गेंदबाजों में से एक के खिलाफ खेल को आसान बना देता है। 

RR ने यशस्वी जायसवाल और सूर्यवंशी के बीच 80 रनों की धमाकेदार ओपनिंग साझेदारी की बदौलत मंगलवार को गुवाहाटी के ACA स्टेडियम में बारिश से प्रभावित मैच में MI को 27 रनों से हरा दिया और IPL 2026 अभियान में अपनी लगातार तीसरी जीत दर्ज की। जायसवाल ने पारी की शुरुआत धमाकेदार अंदाज में की, उन्होंने दीपक चाहर के पहले ही ओवर में चार चौके और एक छक्का लगाकर 22 रन बटोरे। इसके बाद सूर्यवंशी ने बुमराह का स्वागत मिड-ऑन के ऊपर से गेंद को बाउंड्री के पार भेजकर किया। इस तरह मेजबान टीम ने 150 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। लक्ष्य के जवाब में MI की पारी लड़खड़ाते हुए तय 11 ओवरों में 123/9 तक ही पहुंच पाई क्योंकि उस रात इस्तेमाल किए गए RR के सभी 5 गेंदबाजों ने विकेट लिए। 

कुंबले ने पावरप्ले में सूर्यवंशी के साहसी स्ट्रोकप्ले और बुमराह पर उनके सोचे-समझे हमले को मैच का निर्णायक पल बताया। कुंबले ने जियोस्टार से कहा, 'सूर्यवंशी दुनिया के बेहतरीन गेंदबाजों में से एक के खिलाफ खेल को आसान बना देता है। पहली ही गेंद पर वह छक्का जड़ता है और फिर गेंदबाज को अपने जाल में फंसाता है। उसने गेंदबाज को फंसाया, न कि इसका उल्टा हुआ। हमने आमतौर पर बुमराह को कई बार बल्लेबाजों को फंसाते देखा है, लेकिन यहां सूर्यवंशी ने बुमराह को तीसरी गेंद पर धीमी गेंद (slower ball) डालने के लिए मजबूर किया और वह उसी गेंद का इंतजार कर रहा था ताकि उस पर एक और छक्का जड़ सके।' 

कुंबले ने कहा, 'वैभव सूर्यवंशी की बल्लेबाजी शानदार थी; जिस तरह से वह गेंद को हिट करता है और स्ट्राइक-रेट के मामले में उसने जो निरंतरता दिखाई है, वह काबिले तारीफ है। वह हर मैच में लगभग 300 के स्ट्राइक-रेट से रन बना रहा है और लगातार 30 से अधिक रन बना रहा है जो कि असाधारण है।' 