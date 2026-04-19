नई दिल्ली : 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने खेल के प्रति अपने नजरिए और सीनियर लेवल पर भारत का प्रतिनिधित्व करने की अपनी लंबी अवधि की महत्वाकांक्षा के बारे में आत्मविश्वास से भरा बयान दिया है। साथ ही उन्होंने दबाव वाली स्थितियों में मैच का रुख बदलने की अपनी क्षमता पर भी जोर दिया। सूर्यवंशी ने दूरदर्शन पर बोलते हुए क्रीज पर अपने माइंडसेट और अपने क्रिकेटिंग सफर के बारे में अपने परिवार के साथ हुई बातचीत पर बात की।

अपने आत्मविश्वास पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि जब भी वह क्रीज पर होते हैं, तो उनका ध्यान अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करके खेल पर असर डालने पर ही रहता है। सूर्यवंशी ने कहा, 'मैं जितनी भी देर मैदान पर रहता हूं, जब तक मैं अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करता हूं, हावी होकर खेलता हूं, तब तक मैं विरोधियों के हाथों से मैच छीन सकता हूं। मैंने अपने पिता से भी बात की। उन्होंने कहा कि मैंने उनका आधा सपना पूरा कर दिया है, लेकिन आधा अभी भी बाकी है। मुझे सीनियर भारतीय टीम के लिए वर्ल्ड कप खेलना है। जाहिर है कि हर खिलाड़ी का यही सपना होता है भारत के लिए खेलना और अपने देश, भारत के लिए जीतना। भारत के लिए मेरा यही लक्ष्य है।'

भारत के पूर्व क्रिकेटर सबा करीम ने सूर्यवंशी की स्वाभाविक स्ट्राइकिंग क्षमता की तारीफ की और उनकी जबरदस्त ताकत की तुलना कम उम्र में देखे गए कुछ बेहतरीन बल्लेबाजों से की। उन्होंने ताकत और तकनीकी बारीकियों के बीच एक फर्क बताया, और कहा कि इस युवा खिलाड़ी की सबसे बड़ी ताकत उसकी स्वाभाविक क्षमता में है, न कि किसी तय कोचिंग में।

उन्होंने कहा, 'सचिन तेंदुलकर में मैंने जिस उम्र में जो ताकत देखी थी, वैभव सूर्यवंशी में उससे भी ज्यादा ताकत है। मैं ताकत की बात कर रहा हूं, तकनीक की नहीं। इस लड़के की बैट स्पीड, उसका स्विंग, उसका हाई बैक-लिफ़्ट, ये सब अविश्वसनीय है। और कोई भी कोच यह नहीं सिखा सकता। यह आपको जन्म से ही मिलता है।' अब तक इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में राजस्थान रॉयल्स के ओपनर वैभव सूर्यवंशी ने छह मैचों में 236.53 के जबरदस्त स्ट्राइक रेट से 246 रन बनाए हैं।