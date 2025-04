खेल डैस्क : लखनऊ के एकाना स्टेडियम में गुजरात टाइंटस के सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने एक बार फिर से अपनी टीम को शानदार शुरूआत दी। जब से यह जय वीरु की जोड़ी बनी है, गुजरात लगभग हर मैच में अच्छी शुरूआत हासिल कर रहा है। शनिवार को भी उन्होंने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ 12 ओवर में ही 120 रन की पार्टनरशिप की। दोनों के नाम 5 अर्धशतकीय और 2 शतकीय साझेदारियां करने का रिकॉर्ड है।

गिल और सुदर्शन की ओपनिंग स्टैंड

54, 64, 210, 61, 78, 32, 15, 14, 120

कुल: 648 रन, रन रेट 9.55

गुजरात के लिए ओपनिंग पार्टनरशिप पर सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी इन दोनों बल्लेबाजों के नाम पर है। 2024 सीजन में चेन्नई के खिलाफ दोनों बल्लेबाजों ने 210 रन बनाकर अपनी टीम को जीत दिला दी थी। इसके बाद सीजन 2023 में शुभमन और साहा की अहमदाबाद के मैदान पर 142 रन की पार्टनरशिप का रिकॉर्ड है। तीसरे नंबर पर शुभमन और साईं सुदर्शन ही हैं जोकि शनिवार को लखनऊ के खिलाफ 120 रन बनाने में सफल रहे।

