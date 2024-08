कोलंबो : कप्तान रोहित शर्मा के बाद मध्यक्रम बल्लेबाजों के जोर से भारतीय टीम ने कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में श्रीलंकाई टीम से पहला वनडे मुकाबला टाई करवा लिया। श्रीलंकाई टीम ने पहले खेलते हुए 8 विकेट पर 230 रन बनाए थे। पाथुम निसांका 56 तो डुनिथ 67 रन बनाने में सफल रहे थे। जवाब में खेलने उतरी भारतीय टीम की शुरूआत अच्छी रही। लेकिन वाशिंगटन सुंदर, विराट कोहली और श्रेयस अय्यर के जल्द आऊट होने के कारण स्थिति गड़बड़ हो गई। लेकिन अंत में केएल राहुल, अक्षर पटेल और शिवम दुबे ने संक्षिप्त पारियां खेली। 48वें ओवर में भारतीय टीम ने लगातार दो गेंदों पर दो विकेट गंवाए जिससे मुकाबला टाई हो गया। श्रीलंका के लिए हसरंगा ने 3 तो असलांका और डुनिथ ने 2-2 विकेट लिए।

